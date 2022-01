Bombeiros apontam para possível fuga de gás. Em atualização.

Mundo 7

Grécia

Forte explosão no centro de Atenas faz três feridos

Bombeiros apontam para possível fuga de gás. Em atualização.

Uma forte explosão no centro de Atenas, durante a madrugada desta quarta-feira de manhã, causou pelo menos três feridos e grandes danos nas casas circundantes. Os bombeiros suspeitam de fuga de gás, tendo sido excluída para já a possibilidade de atentado terrorista.



O incidente aconteceu no primeiro andar de um edifício de escritórios da Avenida Syngrou, a cerca de 200 metros do Templo Olímpico de Zeus, uma das zonas mais movimentadas da capital grega. Um homem de 77 anos terá ficado gravemente ferido e foi levado para o hospital. Outras duas pessoas estão a receber tratamento médico.

7 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP A police officer walks past debris after an explosion destroyed buildings in central Athens area on January 26, 2022. - One person was hurt in an explosion that rocked a major highway in the Greek capital of Athens, smashing windows in neighbouring buildings. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) AFP Firefighters work after an explosion destroyed buildings in central Athens area on January 26, 2022. - One person was hurt in an explosion that rocked a major highway in the Greek capital of Athens, smashing windows in neighbouring buildings. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) AFP Firefighters work after an explosion destroyed buildings in central Athens area on January 26, 2022. - One person was hurt in an explosion that rocked a major highway in the Greek capital of Athens, smashing windows in neighbouring buildings. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) AFP A firefighter checks damages after an explosion destroyed buildings in central Athens area on January 26, 2022. - One person was hurt in an explosion that rocked a major highway in the Greek capital of Athens, smashing windows in neighbouring buildings. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) AFP Firefighters work after an explosion destroyed buildings in central Athens area on January 26, 2022. - One person was hurt in an explosion that rocked a major highway in the Greek capital of Athens, smashing windows in neighbouring buildings. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) AFP Firefighters work after an explosion destroyed buildings in central Athens area on January 26, 2022. - One person was hurt in an explosion that rocked a major highway in the Greek capital of Athens, smashing windows in neighbouring buildings. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) AFP

"Foi como um terramoto", disse uma testemunha ocular citada pela Bloomberg. As equipas de resgate estão a tentar perceber se há mais pessoas dentro do prédio afetado. Cerca de 18 bombeiros e sete veículos estiveram no local para combater as chamas. A polícia isolou a área, mantendo os cidadãos a uma distância de 150 metros do local.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.