O número de mortos nas forças armadas ucranianas subiu para três, todos ao longo da fronteira sul com a Crimeia.

Guerra

Autoridades ucranianas dizem ter morto 50 soldados russos

Lusa O número de mortos nas forças armadas ucranianas subiu para três, todos ao longo da fronteira sul com a Crimeia, anexada por Moscovo, segundo serviços da Ucrânia, que alegam ter matado 50 soldados russos.

Enquanto a guarda de fronteira denunciou o inicio da invasão russa à Ucrânia durante a noite, com ataques coordenados em várias frentes, no norte, e principalmente no leste do país, com foguetes e helicópteros no setor sul, o Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação da Ucrânia indicou que o exército recuperou a cidade de Shchastia, na região de Lugansk, e abateu 50 soldados russos.



Relato exclusivo de jovem ucraniana em Kiev: "Não vou sair de casa, tenho medo" Uma jovem ucraniana em Kiev, onde também houve explosões, relata o que está a acontecer: "A guerra já começou. Estamos todos em pânico".

"Shchastia foi recuperada após o ataque do agressor russo. Durante a tentativa de ataque, os equipamentos inimigos foram destruídos e cerca de 50 inimigos foram mortos. Shchastia está em nosso poder!", anunciou o Centro de Comunicações Estratégicas da Ucrânia na sua conta na rede social ‘Facebook’.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo já veio dizer que as alegações ucranianas sobre perdas de aviões e blindados pelo exército russo são "uma completa mentira".

Pelo menos oito mortos e 11 feridos nas primeiras horas da invasão russa na Ucrânia A Rússia iniciou hoje uma operação militar contra a Ucrânia, com o suposto objetivo de pacificar o conflito armado que ocorre no leste da Ucrânia desde 2014.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.