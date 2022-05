Com 100 mil habitantes antes da guerra, Severodonetsk tem sido alvo há várias semanas de bombardeamentos russos e de separatistas pró-russos.

Guerra na Ucrânia

Forças russas avançam para o centro de Severodonetsk

Lusa Com 100 mil habitantes antes da guerra, Severodonetsk tem sido alvo há várias semanas de bombardeamentos russos e de separatistas pró-russos.

As forças russas avançaram para o centro de Severodonetsk, cidade no leste da Ucrânia, há várias semanas sob bombardeamentos e agora palco de combates de rua, disse esta segunda-feira o governador da região de Lugansk.

"Os russos estão a avançar para o meio de Severodonetsk. A luta continua, a situação é muito difícil", disse Sergei Gaidai, na plataforma Telegram. "A infraestrutura crítica de Severodonetsk está destruída, 60% do parque habitacional não pode ser restaurado", adiantou.

Sergei Gaidai acrescentou que a estrada que liga Severodonetsk a Lyssychansk e depois a Bakhmut era "demasiado perigosa" para permitir a retirada de civis e o transporte de ajuda humanitária.

No domingo, o mesmo responsável tinha relatado que um ataque russo a Severodonetsk estava em curso com combates na rua, ao mesmo tempo que a situação em Lyssychansk tinha "piorado muito".

Com 100 mil habitantes antes da guerra, Severodonetsk tem sido alvo, há várias semanas, de bombardeamentos russos e de separatistas pró-russos, que causaram dezenas de mortos entre os civis.

Severodonetsk e Lyssychank situam-se a mais de 80 quilómetros a leste de Kramatorsk, que se tornou o centro administrativo do Donbass, desde que os separatistas apoiados por Moscovo tomaram a parte oriental da grande bacia carbonífera, em 2014.

Chefe da diplomacia francesa visita a Kiev

A nova ministra dos Negócios Estrangeiros de França iniciou esta segunda-feira uma visita à Ucrânia, para "mostrar solidariedade" com o povo ucraniano "perante a agressão russa", indicou o Ministério, em comunicado.

Catherine Colonna vai reunir-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o homólogo, Dmytro Kuleba, "para discutir em particular o bloqueio das exportações de cereais e oleaginosas da Ucrânia, o que levanta riscos reais de insegurança alimentar", de acordo com o Quai d'Orsay.

A ministra tem prevista ainda uma deslocação a Busha, palco de massacres de civis atribuídos às tropas russas.

