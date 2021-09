Grão-Ducado está a considerar um quadro legal antes de adotar o sistema entre as forças policiais.

Mundo 2 min.

Forças policiais

Província belga do Luxemburgo está a adotar 'bodycams' de forma gradual

Jean-Michel HENNEBERT Cerca de 60 bodycams (câmaras corporais) vão ser distribuídas nas zonas policiais de Famenne-Ardenne e Semois et Lesse. Embora ainda precise de ser aprovado por cada município, o dispositivo tem como objetivo proteger os agentes da polícia.

Após vários meses de testes, duas zonas policiais na província belga do Luxemburgo decidiram começar a utilizar câmaras corporais no equipamento dos agentes. Anexadas aos uniformes, as bodycams do tamanho do punho filmam permanentemente as intervenções, fornecendo assim provas na eventualidade de um problema.



Sublinhando a "crescente insegurança" em relação às equipas, Daniel Sommelette considera o dispositivo uma forma de prevenir a "violência verbal e física" contra os polícias, referiu ao jornal belga La Meuse. O chefe de pessoal de Famenne-Ardenne pretende comprar "cerca de 30" dispositivos, por um orçamento total de 30.000 euros, Cada unidade tem um custo de "cerca de 1.000 euros".

No mesmo sentido, o homólogo Vincent Léonard, da zona policial de Semois et Lesse, trabalha neste projeto "há dois anos" e espera que esteja operacional "até ao final do ano". Tendo em conta o "aumento dos atos de rebelião e violência", o chefe da força policial desta zona vê com bons olhos o uso destas câmaras. "É um grande instrumento que espero que traga mais serenidade aos nossos agentes policiais.

Mas ainda resta convencer os municípios. A implantação de bodycams deve de facto ser validada por cada conselho municipal, que é no que Daniel Sommelette está a trabalhar. Segundo ele, "cinco municípios incluindo Vielsalm" já aprovaram a utilização destas câmaras. "Obviamente, se uma ou outra das municipalidades recusar o projeto não as utilizaremos durante uma intervenção neste território municipal". Por agora, estes dispositivos de gravação permanecem no bengaleiro.

Noutro lugar na província do Luxemburgo, ainda é tempo de pensar no assunto. André Mathieu, chefe da zona Centro-Ardenas, refere que o tema será discutido "no próximo conselho de polícia", agendado para o início de outubro.

Já Michaël Colllini, o novo chefe da polícia da zona policial de Arlon/Attert/Habay & Martelange, espera que os testes "sejam postos em prática em breve". Já o seu antecessor, Jean-Yves Schul, disse em março que queria "fazer as coisas como deve ser". Desde então foi nomeado chefe da zona policial de Gaume e pretende definir previamente um "quadro de utilização" com o sindicato da polícia.

Referindo-se a um procedimento que é "muito pesado do ponto de vista jurídico", o oficial quer regular a utilização das imagens antes de qualquer implementação, uma vez que as câmaras podem gravar "informações sensíveis e privadas, tais como o interior da casa de alguém". O mesmo se passa do outro lado da fronteira, no Grão-Ducado, onde o ministério da Segurança Interna ainda está a considerar um quadro legal antes de adotar o sistema.

Na vizinha Alemanha, o Sarre utiliza bodycams desde 2018, enquanto França começou a equipar os seus oficiais em julho deste ano.

