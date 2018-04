Forças especiais francesas foram enviadas nas duas últimas semanas para reforçar o contingente da coligação liderada pelos EUA na luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) na Síria, revelou hoje o secretário de Estado norte-americano da Defesa, Jim Mattis.

Forças especiais de França juntam-se aos Estados Unidos na luta contra EI na Síria

Forças especiais francesas foram enviadas nas duas últimas semanas para reforçar o contingente da coligação liderada pelos EUA na luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) na Síria, revelou hoje o secretário de Estado norte-americano da Defesa, Jim Mattis.

"Os franceses reforçaram o nosso dispositivo na Síria com forças especiais no decurso das últimas duas semanas", indicou Mattis, confirmando informações que o Governo francês, geralmente muito discreto sobre a utilização das suas forças especiais, não revelou.

Questionado sobre o assunto no decorrer da conferência de imprensa de terça-feira com o seu homólogo Donald Trump, o Presidente francês, Emmanuel Macron, revelou a "decisão de aumentar a contribuição francesa na coligação".

Donald Trump e Emmanuel Macron AFP

"Estamos totalmente implicados na luta contra o EI", afirmou Emmanuel Macron, que realizou uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos.

Aos jornalistas, Jim Mattis referiu-se também ao facto de Trump ter exprimido várias vezes o desejo de retirar as forças norte-americanas da Síria "o mais breve possível".

"Neste momento, não nos vamos retirar da Síria", disse o secretário de Estado da Defesa, acrescentando: "Vão assistir a um novo esforço no vale de Eufrates nos próximos dias contra o que resta do califado" do grupo extremista.

O combate contra o EI "está em curso" e as operações da coligação contra os 'jihadistas' intensificar-se-ão do lado iraquiano da fronteira.

Tropas e conselheiros norte-americanos apoiam as Forças Democráticas da Síria, uma aliança de milícias árabes e curdas, na luta contra o EI, no norte e no leste da Síria.

