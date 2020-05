Pelo menos três embarcações foram capturadas com vários homens armados que tentavam invadir território venezuelano. Dois dos detidos são ex-soldados norte-americanos e fazem parte de uma empresa de segurança. Os restantes serão polícias e militares desertores venezuelanos que pretendiam derrubar o governo de Nicolás Maduro.

Forças armadas venezuelanas frustram tentativa de invasão marítima

Pelo menos três embarcações foram capturadas com vários homens armados que tentavam invadir território venezuelano. Dois dos detidos são ex-soldados norte-americanos e fazem parte de uma empresa de segurança. Os restantes serão polícias e militares desertores venezuelanos que pretendiam derrubar o governo de Nicolás Maduro.

Um grupo de oito homens armados, capturados na segunda-feira durante a tarde na costa venezuelana por vários pescadores, foram entregues às autoridades e estão agora acusados de fazer parte de um plano de invasão do país. Dois dos detidos são cidadãos norte-americanos contratistas da empresa de segurança Silvercorp e foram acusados pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de serem mercenários profissionais. Os restantes serão soldados e políticas venezuelanos desertores. Nesse mesmo dia, foram capturados mais dois homens noutra localidade costeira.

As imagens dos detidos, especialmente de Luke Alexander Denman e Airan Berry, já circulam nas redes sociais. O governador do estado de Aragua, Rodolfo Torres, fez questão de mostrar imagens de alguns detidos no chão e enalteceu a coragem dos pescadores da vila de Chuao na captura dos "invasores". Luke e Airan são antigos soldados norte-americanos que combateram em diferentes cenários de guerra no Médio Oriente.

#4May Nuestro pueblo, firme en la lucha no se acobarda y hoy ha reafirmado su voluntad de defender su Patria, dignos hijos de Bolívar y del Gigante Chávez enfrentaron con #FuriaBolivariana al enemigo apátrida e invasor. Que nadie se equivoque ¡Bastante Pueblo hay aquí! pic.twitter.com/6kchKa4Rkv — Rodolfo Marco Torres (@RMarcoTorres) May 5, 2020

As autoridades venezuelanas estavam já em alerta desde que uma embarcação foi detetada e neutralizada no domingo quando tentava chegar a terra em La Guaira, perto do aeroporto de Caracas. Do confronto, resultaram oito vítimas mortais e dois detidos Entre as detenções estão altas patentes militares e de segurança da Venezuela como o capitão Antonio Sequeda e Josnar Adolfo Baduel, filho de um famoso general que rompeu com o chavismo.

#FuriaBolivariana in action, in a developing Civic-Military-Police operation, 8 mercenaries were captured, among whom is the head of the terrorist operation Antonio Sequea, already under custody of authorities. We will win!! https :// pic.twitter.com/GzMqZEWnLu — Orinoco Tribune (@OrinocoTribune) May 4, 2020

O líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, que começou por negar qualquer envolvimento na tentativa de invasão e que até a classificou como de encenação do governo, pediu agora respeito pelos direitos dos presos. A oposição venezuelana acusava o governo de “fabricar” a montagem de uma invasão marítima, por alegados mercenários, que queriam fazer um golpe de Estado. “Uma montagem fabricada ou um ato criminoso manipulado pela ditadura para continuar a perseguição ao governo interino, à Assembleia Nacional e às forças democráticas”, denunciou então o líder opositor e presidente do parlamento, Juan Guaidó.

De acordo com um comunicado divulgado, citado pela Associated Press, Guaidó sublinhou que não tem “qualquer relação ou responsabilidade por quaisquer ações” perpetradas por uma empresa de segurança privada detida pelo antigo militar norte-americano Jordan Goudreau. Mas este ex-combatente que reconheceu operação, a partir do exterior, insiste que a empresa que detém tem um contrato com o autoproclamado presidente do país e assegura que a operação levada a cabo durante o fim de semana não teve qualquer apoio por parte de Washington. Esta terça-feira, a Casa Branca negou qualquer envolvimento.

For context, Jordan Goudreau is an ex green beret who leads Silvercorp mercenary firm. He's also a right wing Trump supporter. Goudreau coordinated the Venezuela terrorist plot with the U.S. backed @jguaido who hired him but backed out at the last minute. pic.twitter.com/acNTGf6TWL — Anonymous (@YourAnonCentral) May 5, 2020

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alegou que a invasão marítima frustrada no domingo pelas forças armadas tinha como “objetivo central” o seu assassínio. “O objetivo era assassinar-me, o objetivo principal (da invasão) era matar o presidente da Venezuela. Era um ataque terrorista no meio de uma pandemia, enquanto o povo estava em paz. Um ataque terrorista contra a tranquilidade e a paz da Venezuela”, disse.

O governo venezuelano também responsabilizou os Estados Unidos e a Colômbia pelas “consequências imprevisíveis” da alegada tentativa frustrada de invasão marítima. Caracas anunciou ainda a mobilização de 25 mil militares para encontrar as células rebeldes no país.

