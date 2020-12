Além de Emmanuel Macron nenhum outro líder ou chefe de Estado testou foi diagnosticado com covid-19, depois de ter participado no encontro de há uma semana.

"Foram tomadas todas as medidas de segurança", garante o Conselho Europeu

Fonte oficial do Conselho Europeu salientou que o presidente francês Emannuel Macron só foi considerado risco de potencial contágio a partir do final do dia de segunda-feira, dia 14.

Durante a cimeira em Bruxelas, nos passados dias 10 e 11, “foram tomadas todas as medidas de segurança”.

Até ao momento não houve registo de ninguém ter tido um teste positivo, quer entre o staff, quer nos participantes na reunião.

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, tal como o português, António Costa, estiveram na cimeira, juntamente com os outros 25 líderes dos países da União Europeia.



