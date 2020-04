Este é um vírus altamente contagioso e fatal para os animais

Mundo 5 min.

Foco de Peste Suína Africana notificado na Polónia

Esta semana foi confirmado um foco de Peste Suína Africana (PSA) numa exploração perto da aldeia de Więckowice, vizinha de Poznań, na Polónia ocidental, a menos de 150 km da fronteira com a Alemanha.



A Peste Suína Africana é um vírus altamente contagioso e fatal para os suínos. É transmitido directamente entre animais ou através de carne ou alimentos para animais infectados e ainda considerado o seu potencial de transmissão aos seres humanos. Segundo o jornal britânico The Guardian, existe um surto contínuo na China que já dizimou 40% dos suínos no país.

A fonte da infecção foram os leitões positivos à PSA que o proprietário da exploração, a filial da Smithfield Foods, Agri Plus, adquiriu em meados de Março. Este é o segundo surto na Polónia em 2020 e o primeiro na região de Poznań, um importante centro de criação de suínos, adiantou o jornal britânico.



A exploração em Więckowice é especializada em leitões de engorda até 30 kg. Segundo o The Guardian, há cerca de 10 000 leitões na exploração que terão de ser abatidos, segundo as autoridades locais, mas a erradicação do surto poderá ser retardada por medidas de segurança e de afastamento social impostas na Polónia, a fim de travar a propagação da Covid-19.

A propagação da PSA em explorações suinícolas e em javalis na Polónia ocidental constitui uma preocupação para a Alemanha, o principal produtor europeu de deste tipo de carne, com cerca de 26 milhões de animais. A Alemanha é também o segundo maior exportador de carne de suíno da UE para mercados extracomunitários, a seguir à Espanha.

"A maior parte das exportações alemãs destina-se à China, Coreia do Sul e Japão. Se algum desses mercados - nomeadamente a China - classificar a Alemanha como país PSA, poderá anunciar uma crise grave para o sector da carne de suíno alemão", explica o jornal. "Isso significaria também problemas para os produtores polacos de carne de suíno: uma proibição chinesa da carne de suíno alemã poderia levá-la a inundar o mercado da UE, fazendo baixar os preços", lê-se.

No entanto, a PSA nas explorações é apenas uma fonte de potenciais problemas para os produtores alemães de carne de porco. Outro - e mais grave - é o dos javalis, sobre o qual há muito menos controlo. De acordo com dados da Inspecção Veterinária Geral, registaram-se mais de 1 600 casos de PSA em javalis em 2020 na Polónia até à data, apenas menos 600 do que em todo o ano de 2019.

A Polónia aprovou em Dezembro do ano passado uma lei especial sobre a contenção da PSA que conferiu às associações de caçadores polacos novos poderes no abate de javalis. Mas as associações de caçadores são regularmente acusadas de ignorar as medidas de segurança e de ajudar, em vez de refrear, a propagação da doença.

No início de 2020, a emissora privada TVN24 terá exposto as medidas laxistas de biossegurança de uma das associações de caçadores, o que deu origem a uma investigação criminal. Os Estados alemães de Brandeburgo e da Saxónia construíram recentemente vedações ao longo da fronteira com a Polónia para impedir a entrada de javalis.

A China tem "um problema muito grave" com a PSA e as autoridades lançaram uma campanha de 60 dias até 1 de Junho para reprimir o transporte impróprio ou ilegal de suínos, a fim de reduzir a transmissão da doença. O jornal britânico adiantou que um funcionário não nomeado do Ministério da Agricultura afirmou na semana passada que a China não teve surtos generalizados de PSA nos primeiros três meses do ano, embora tenham ocorrido oito surtos locais que conduziram à morte de 738 suínos.

"Dois casos recentes ocorreram na província de Gansu, no norte da China Central, em Março e no início de Abril, onde foram detectados camiões que transportavam ilegalmente leitões para outras províncias em cabinas de portagem. Num caso, as autoridades afirmaram que 67 dos 110 leitões morreram devido à doença", escrevem.

Um incidente semelhante ocorreu em Chongqing, um importante município do centro da China, no qual 67 dos 298 leitões ilegalmente introduzidos na área morreram, de acordo com uma reportagem de 5 de Abril da imprensa estatal. As reportagens não diziam se os suínos sobreviventes tinham sido abatidos.

Algumas zonas estão também a reforçar as medidas de contenção da PSA, exigindo operações de abate em maior escala, a par de um esforço global para explorações maiores e mais centralizadas. A província de Hebei, que rodeia a capital Pequim, anunciou a 7 de Abril que irá agora proibir as instalações de abate de suínos com capacidades inferiores a 150 000 suínos por ano.

O Ministério da Agricultura declarou no final de Março que "a incidência da gripe suína africana foi significativamente inferior" nos primeiros três meses de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo sido abatidos oficialmente "apenas 324 suínos" nesse período.

Mas nem todos são optimistas em relação à forma como a China tomou geriu a situação. "A China continua a ter problemas muito, muito graves com a Peste Suína Africana e o Governo não fez absolutamente nada que tenha sido eficaz", afirmou Wayne Johnson, veterinário da empresa de serviços agrícolas Enable Agricultural Technology Consulting, com sede em Pequim. "Podiam tê-lo impedido mais cedo, mas não fizeram nada", disse Johnson.



"Até proibiram as pessoas de o testar", acrescentou. Há porcos que vão todos os dias ao matadouro com a PSA. Eles não limpam os camiões", denuncia acrescentando "Os governos locais recusaram-se a diagnosticar a peste suína africana, porque, se o fizessem, teriam de pagar uma indemnização, uma vez que a lei é que agora têm de pagar se a exploração agrícola tiver PSA".

