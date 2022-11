A 14 de fevereiro de 2018, Nikolas Cruz entrou no liceu de onde tinha sido expulso um ano antes e matou a tiro 14 estudantes e três adultos, ferindo ainda 17 pessoas.

EUA. Autor de massacre em escola em 2018 condenado a prisão perpétua

O autor do massacre do liceu de Parkland, em Miami, em 2018, foi condenado a prisão perpétua esta quarta-feira.

Nikolas Cruz, agora com 24 anos, matou a tiro 17 pessoas na sua antiga escola secundária, situada a norte daquela cidade do estado norte-americano da Florida.

No mês passado, o atirador escapou à condenação à pena de morte depois de os jurados não terem votado de forma unânime a sua condenação por 17 homicídios, cometidos com o recurso com espingardas semiautomáticas. Esta quarta-feira, acabou por ser condenado a prisão perpétua.

O tribunal impôs "uma pena de prisão perpétua obrigatória sem possibilidade de liberdade condicional", declarou a juíza Elizabeth Scherer, citada pela AFP.



Familiares criticam sistema judicial

A última sessão do julgamento foi marcada pela consternação e revolta dos familiares das vítimas, que choraram e deram as mãos uns aos outros enquanto a juíza listava as 17 condenações por homicídio e o nome de cada vítima.

Durante esta última audiência, que durou dois dias e terminou com a sentença de prisão perpétua proferida esta quarta-feira, os familiares foram autorizados a expressar a sua dor e raiva dirigindo-se diretamente arguido.

"A minha esperança é que a dor que causaste à minha família te consuma e te traumatize todos os dias", afirmou, citada pela NPR, Lori Alhadeff, cuja filha de 14 anos foi morta no tiroteio.

De acordo com o mesmo órgão de comunicação social americano, "monstro" e "assassino" foram algumas das expressões que os parentes das vítimas e também sobreviventes do massacre usaram quando falaram diretamente com Nikolas Cruz.

O facto de o arguido não ter sido condenado à pena de morte, na sessão do mês passado, enfureceu muitos dos familiares das vítimas, por isso alguns também aproveitaram o momento em que se dirigiram a Cruz para criticar o sistema judicial que lhe poupou a vida.

"A ideia de que tu, um assassino de sangue-frio, pode viver todos os dias, comer as suas refeições e descansar à noite é completamente injusta", disse Stacey Lippel, citada pela CBS News. A professora, que ficou ferida no tiroteio, acrescentou que o seu "único conforto" era ter a certeza que a vida de Cruz na prisão será feita "de horror e medo".

Nikolas Cruz tinha 17 anos, quando a 14 de fevereiro de 2018, entrou na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, da qual tinha sido expulso um ano antes. Em menos de 10 minutos, disparou e matou 14 estudantes e três adultos, e feriu outros 17. Em outubro de 2021, confessou-se culpado de homicídio e tentativa de homicídio.

