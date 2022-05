A decisão deve ser anunciada oficialmente no próximo domingo em Helsínquia.

NATO

Finlândia favorável à adesão à NATO "sem demora"

Redação A decisão deve ser anunciada oficialmente no próximo domingo em Helsínquia.

O Presidente Sauli Niinisto e a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin fizeram uma declaração conjunta nesta quinta-feira que são favoráveis à adesão do país à Aliança Atlântica "sem demora".

A decisão deve ser anunciada oficialmente no próximo domingo em Helsínquia.

O Presidente finlandês afirmou que uma adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico-Norte (NATO) não será “contra ninguém”, depois de Moscovo ter alertado Helsínquia para as “consequências” em caso de candidatura.

"Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para tomar esta decisão sejam tomadas rapidamente dentro dos próximos dias", disseram.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.