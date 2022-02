Seguindo o exemplo de outros países europeus como a Inglaterra e a Dinamarca, a França também vai começar a aliviar as restrições.

Covid-19

Fim da máscara na rua e regresso das discotecas em França

AFP A França começa esta quarta-feira a levantar as restrições relacionadas com a pandemia de covid-19 para facilitar a vida das pessoas, uma decisão que tem dividido opiniões à medida que a situação da pandemia se mantém tensa.

Seguindo o exemplo de outros países europeus como a Inglaterra e a Dinamarca, a França também vai começar a aliviar as restrições contra a covid-19, seguindo um calendário em duas fases anunciado no final de janeiro.



Assim, a partir desta quarta-feira, o uso de máscara deixa de ser obrigatório ao ar livre, os medidores de temperatura nos locais que recebem público (estádios, estabelecimentos culturais, etc.) deixam se ser necessários e o teletrabalho já não é imposto, mas apenas recomendado.

Graças ao novo passe de vacinação, que substituiu o antigo passe sanitário no final de janeiro, "seremos capazes de levantar a maior parte das restrições aplicadas para travar a epidemia em fevereiro", prometeu o primeiro-ministro, Jean Castex.

Dentro de quinze dias, a 16 de fevereiro, as discotecas, - fechadas desde 10 de dezembro - poderão reabrir e os concertos com público em pé serão novamente permitidos. Também será possível beber ao balcão em bares e beber em estádios, cinemas e transportes.

O Governo não prevê alterar independentemente da evolução da situação sanitária no país. Segundo as autoridades de saúde, a ameaça da variante Omicron é agora limitada, uma vez que é menos perigosa que as antecessoras, embora significativamente mais contagiosa.

"Assistimos a uma inversão ainda frágil da tendência ao longo dos últimos dias, com menos casos declarados por dia do que há sete dias atrás", disse o porta-voz do Governo, Gabriel Attal, à France Info, na terça-feira.

Este é um "sinal muito encorajador", afirmou, embora tenha apelado à prudência, particularmente tendo em conta a nova sub-variante altamente contagiosa da Omicron, a "BA.2", que parece ter atrasado o pico da infeção noutros países.

