Filipinas dá ordem para matar quem viola a quarentena

A ordem presidencial já começou a ser contestada pela associações da defesa dos direitos humanos.

Militares, polícias e "oficiais" da aldeia têm ordem presidencial para atirar contra os filipinos que violem o recolher obrigatório imposto por Rodrigo Duterte para controlar a propagação do surto do novo coranavírus no país.

"As minhas ordens são para a polícia e para os militares, também oficiais da aldeia, de que, se houver problemas ou surgir uma situação em que as pessoas entram em conflito e as suas vidas estão em risco, disparem sobre elas", sublinhou Duterte num discurso televisionado e emitido em todo o país. "Em vez de criares problemas, mando-te para a sepultura", rematou.



As declarações mereceram o repúdio das associações envolvidas na defesa dos direitos humanos, que pediram ao governo para focar-se na disponibilização de cuidados de saúde e produtos essenciais, em vez de optar pelas ameaças violentas.

Com 2.311 casos de pessoas infetadas e 96 vítimas mortais, o país começou a aumentar a quantidade de testes realizadas, sendo expectável que o número de infeções confirmadas aumente nos próximos dias.



