Fritz von Weizsäcker foi esfaqueado durante uma conferência num hospital da capital alemã. O atacante foi detido no local.

Filho do ex-presidente alemão morto à facada em Berlim

Teresa CAMARÃO Fritz von Weizsäcker foi esfaqueado durante uma conferência num hospital da capital alemã. O atacante foi detido no local.

O filho do antigo presidente alemão Richard von Weizsäcker foi atacado esta terça-feira à noite, enquanto dava uma palestra médica num hospital Schlosspark de Berlim.

Especialista em medicina interna, o clínico de 59 anos ainda foi socorrido pelos serviços de emergência mas não resistiu aos ferimentos que lhe foram disferidos com um faca.

Um polícia fora de serviço, que estava na plateia, também ficou gravemente ferido quando tentou impedir o atacante. Continua no hospital para onde foi transportado pelos bombeiros.

In einem #Charlottenburg|er #Krankenhaus wurden 2 Personen bei einer Gewalttat schwer verletzt. 1 Person verstarb trotz Reanimation noch an der Einsatzstelle, die 2. Person kam mit #Notarzt|begleitung in ein Krhs.

Mehrere Personen wurden von #Notfallseelsorge|rn betreut.#PSNV pic.twitter.com/izEttO0lf0 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 19 November 2019

Com a ajuda da multidão que assistia à conferência, as autoridades conseguiram prender o atacante no local. Já está em curso um inquérito para apurar as motivações do ataque. Todos os presentes foram interrogados pela polícia de investigação criminal germânica.

Fritz Von Weizsäcker teve uma longa carreira na medicina. Chegou a trabalhar em Friburgo, Boston e Zurique antes de entrar no hospital Schlosspark, em 2005.

Era um dos quatro filhos de Richard von Weizsacker, que atuou como presidente alemão de 1984 a 1994 e faleceu em 2015.

Christian Lindner, líder do Partido Democrata Livre da Alemanha, reagiu "chocado" à morte do amigo.

🖤 Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 19 November 2019

"Meu amigo Fritz von Weizsäcker foi esfaqueado hoje em Berlim. Um médico apaixonado e uma boa pessoa", escreveu no Twitter. "Ele estava em nossa casa num churrasco. Eu estou atordoado e devo compartilhar a minha tristeza. Mais uma vez perguntamos: em que mundo vivemos?".