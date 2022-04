A neta de dez meses do romancista morreu no hospital devido a uma "intoxicação aguda" de fentanil e da heroína". O seu pai, Daniel Auster, 44 anos, foi detido sexta-feira.

Crime

Filho do escritor Paul Auster acusado de homicídio negligente da filha bebé

O filho do famoso romancista norte-americano Paul Auster foi acusado de homicídio involuntário e por negligência da sua filha de dez meses, que morreu de overdose, anunciou a polícia de Nova Iorque no domingo.

Daniel Auster, 44 anos, estava a cuidar da sua filha Ruby, no dia 1 de Novembro na sua casa em Brooklyn, quando a bebé ficou inconsciente. Foi levada a correr para o hospital onde viria a morreu.

O gabinete do médico-legista concluiu que a morte da bebé se deveu a "intoxicação aguda devido aos efeitos combinados do fentanil e da heroína", disse a polícia à AFP.

"O incidente foi considerado um homicídio após consulta com o Ministério Público", acrescentou a polícia, dizendo que Daniel Auster foi detido e acusado de homicídio involuntário e de homicídio por negligência criminosa.

Condenação antiga

Segundo os meios de comunicação locais em Nova Iorque, o filho do escritor foi preso na sexta-feira à noite. Daniel Auster já tinha tido problemas com a polícia. Em 1996, Andre "Angel" Melendez, um suspeito de tráfico de droga, foi assassinado.

Embora não estivesse envolvido no crime, Daniel Auster, declarou-se culpado por estar na posse de 3.000 dólares (2.700 euros) que tinham sido roubados a Melendez. Foi condenado a cinco anos de prisão mas ficou em liberdade condicional. Dois outros sujeitos declararam-se culpados de matar Melendez, e confessaram ter despejado o seu corpo no rio Hudson.

Paul Auster é um dos escritores mais conhecidos de Nova Iorque, autor dos livros "New York Trilogy", "Moon Palace" e "Leviathan". No seu romance de 2003 "A Noite do Oráculo", o narrador é um escritor cujo filho é um toxicodependente.

