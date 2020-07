Marido da magistrada ficou ferido com gravidade. Família foi atacada em casa, dias depois de Esther Salas ficar com um processo que envolve o falecida magnata acusado de gerir uma rede de tráfico sexual.

Filho de juíza que investiga relação entre Epstein e Deutsche Bank morto a tiro

O filho da juíza federal Esther Salas, responsável por analisar o caso das contas bancárias de Jeffrey Epstein no Deutsche Bank, morreu no passado domingo, 19 de julho, depois de ter sido baleado em casa da família, em Nova Jérsia. Além do jovem, de 20 anos, também o marido da juíza, o advogado Mark Anderl, foi atingido, ficando ferido com gravidade.

Esther Salas, que se encontrava no sotão da casa, no momento em que se deu o ataque, cerca das 17h (hora local) escapou ilesa. Os disparos terão sido feitos por um homem que se fez passar por estafeta, avança a imprensa americana.

Caso Epstein. Ghislaine Maxwell detida pelo FBI A socialite inglesa, que muitas vítimas de Jeffrey Epstein acusam de participar nos esquemas de tráfico sexual do magnata, foi detida esta quinta-feira em New Hampshire, na costa leste dos Estados Unidos.

Esta situação ocorreu quatro dias depois da juíza ter recebido o processo sobre as ações coletivas de acionistas contra o banco responsável pelas contas do banqueiro norte-americano Jeffrey Epstein, que foi acusado de tráfico sexual de menores e de gerir uma rede que incluía figuras de renome mundial como clientes, e que se suicidou o ano passado na prisão, enquanto aguardava julgamento.

Segundo relatos dos vizinhos à agência Associated Press, Esther Salas tinha manifestado preocupação por lidar com casos judiciais com muita visibilidade mediática, temendo poder tornar-se num alvo.

O agressor fugiu antes de as autoridades chegarem, mas estas investigam como principal suspeito um advogado, Roy Den Hollander, cujo corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira em Nova Iorque, com uma ferida de arma de fogo que aparenta ter-se tratado de suicídio. Este advogado apresentou, em 2015, uma ação à juíza Salas contra o Serviço Militar em que pedia que o recrutamento das Forças Armadas fosse apenas para homens.

Mas Salas, que é a primeira mulher de origem latina a ocupar o cargo de juíza federal nos Estados Unidos da América, tendo sido nomeada por Barack Obama, em 2010, lidou com outros processos complexos, como o de Farad Roland, líder do cartel de South Side em Newark, sentenciado a 45 anos de prisão, em 2018.

Príncipe André chamado a testemunhar no caso de abusos sexuais de Jeffrey Epstein Em janeiro deste ano o procurador norte-americano responsável pela investigação de Epstein, Geoffrey Berman, criticou o Príncipe que terá prestado "cooperação zero" aos investigadores.

O nome da magistrada ganhou, no entanto, maior destaque na semana passada quando lhe foi atribuído o caso que liga o banco alemão a Epstein e que se baseia numa denúncia contra a instituição financeira, que é acusada de não ter supervisionado adequadamente a atividade das contas de Epstein, o que lhe terá permitido fazer transações milionárias de alto risco relacionadas com a rede de exploração sexual de menores que geriu.

Segundo o El País, há duas semanas, o Deutsche Bank foi punido com uma multa de 150 milhões de dólares pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque e reconheceu “falhas significativas” no processo de supervisão das contas de Epstein, apesar de conhecer o seu histórico criminal.

