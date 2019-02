É a segunda investigação que Flávio Bolsonaro, eleito senador, tem de enfrentar.

Filho de Jair Bolsonaro investigado por suspeita de lavagem de dinheiro

A denúncia apresentada por um advogado levou o Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal a abrir uma investigação a Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Presidente do Brasil, por alegada lavagem de dinheiro, devido a compra de imóveis abaixo do preço de mercado em "negociações relâmpago". A notícia foi revelada pelo canal televisivo Globo.



Segundo a imprensa brasileira, vai ser analisada a evolução patrimonial do filho de Jair Bolsonaro tendo em conta as transações imobiliárias do senador quando ainda era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Foi a atual procuradora da República, Maria Helena de Paula, na altura das referidas transações ainda coordenadora criminal, quem determinou que a situação fosse investigada pelo Núcleo de Combate à Corrupção.

A assessoria de Flávio Bolsonaro voltou a referir que o filho do chefe de Estado brasileiro "é alvo de perseguição política e repudia a tentativa de imputar irregularidades e crimes onde não existem".



Trata-se do segundo caso de investigação a que o senador é submetido na Procuradoria Regional do Rio de Janeiro, depois de uma primeira situação em que se analisou se houvera crime eleitoral nas declarações de bens que apresentou à Justiça Eleitoral.

Recorde-se que, questionado sobre as suspeitas de que o filho tem sido alvo, Jair Bolsonaro afirmou: "Se por acaso ele errou e isso for provado, lamento como pai, mas ele terá de pagar o preço por esses atos, que não podemos aceitar".

