Filho de Che Guevara morre de ataque cardíaco

AFP Camilo Guevara March, o primogénito do líder revolucionário argentino, tinha 60 anos e morreu subitamente esta terça-feira na Venezuela, onde estava de visita.

Camilo Guevara March, filho da figura maior da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara, morreu subitamente de ataque cardíaco, aos 60 anos, durante uma visita a Caracas, Venezuela.

O anúncio da sua morte foi feito hoje pelo presidente cubano Miguel Diaz-Canel. "Com profunda tristeza, despedimos-nos de Camilo, filho de Che e defensor das suas ideias, como diretor do Centro Che, que preserva parte do extraordinário legado do seu pai. Abraços para a sua mãe, Aleida, para a sua viúva e filhas e para toda a família Guevara March", escreveu o presidente cubano na sua conta do Twiter.

5 Aleida Guevara com os quatro filhos Camilo, Aleida, Celia e Ernesto. Na foto encontra-se ainda Hilda, a filha de Che de um casamento anterior com a peruana Hilda Gadea. AFP

Segundo a agência noticiosa cubana Prensa Latina, Camilo Guevara March estava de visita a Caracas quando sofreu "uma embolia pulmonar que lhe provocou um ataque cardíaco".

Nascido em 1962, era o mais velho de quatro filhos do guerrilheiro cubano-argentino Ernesto Che Guevara, que foi morto pelo exército boliviano em 1967, e da sua esposa cubana Aleida March, também combatente armada.

Três outras crianças nasceram desta união: Aleida, Celia e Ernesto. Che teve outra filha, Hilda, que morreu em 1995, fruto de um casamento anterior com a peruana Hilda Gadea.

Licenciado em Direito do Trabalho, Camilo Guevara March foi diretor do Centro de Estudos Che Guevara em Havana, uma instituição dedicada à preservação e promoção do legado do seu pai.

