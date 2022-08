Daria Dugina, uma jornalista e cientista política que era também uma defensora declarada da ofensiva da Rússia na Ucrânia, conduzia um Toyota Land Cruiser quando este explodiu e pegou fogo.

Filha do apoiante de Putin morta na explosão do carro

(AFP) - A filha do ideólogo russo Alexander Dugin, que é próxima do Kremlin e apoiante ferrenha da operação militar russa na Ucrânia, foi morta no sábado à noite numa explosão de automóveis na região de Moscovo, disse domingo o Comité de Investigação russo.

Daria Dugina, uma jornalista e cientista política que era também uma defensora convicta da ofensiva russa na Ucrânia, conduzia um Toyota Land Cruiser quando este explodiu e rebentou em chamas numa auto-estrada perto da aldeia de Bolshie Viaziomy, a cerca de 40 quilómetros de Moscovo, revelam as autoridades.

Nascida em 1992

A jovem mulher, nascida em 1992, "foi morta no local do crime", disse ela. Segundo os investigadores, foi colocado um dispositivo explosivo no veículo, e há todos os motivos para acreditar que "o crime foi planeado com antecedência e ordenado", diz a declaração.

Foi aberta uma investigação por "homicídio", acrescentou o Comité, que é responsável pelas principais investigações criminais no país. Segundo membros da família, citados por agências noticiosas russas, a explosão atingiu a filha do intelectual e escritor ultra-nacionalista Alexander Dugin, 60 anos, que tinha pedido emprestado o carro do seu pai para a viagem.

Promotor da doutrina "eurasista", uma espécie de aliança entre a Europa e a Ásia sob a liderança russa, Alexander Dugin, que influencia parte da extrema-direita francesa, tem sido alvo desde 2014 de sanções da União Europeia tomadas na sequência da anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia. Literatura proibida na Ucrânia Nos últimos anos, a Ucrânia proibiu vários dos seus livros, incluindo "Ucrânia".

A minha guerra. Diário Geopolítico" e "A Vingança Eurasiática da Rússia".

Pela sua parte, Daria Dugina foi alvo de sanções britânicas em Julho, com Londres a acusá-la de espalhar "desinformação sobre a Ucrânia" online. O líder da República Popular de Donetsk (DNR), autoproclamado por separatistas pró-russos na Ucrânia oriental, Denis Pushilin, acusou no domingo as forças ucranianas de estarem por detrás do assassinato de Daria Dugina. "Os terroristas do regime ucraniano tentaram liquidar Aleksandr Dugin, mas rebentaram com a sua filha", disse Pushilin no Telegrama. "Se a liderança ucraniana for confirmada (...) e tiver de ser verificada pelas autoridades competentes, será a política de terrorismo de Estado implementada pelo regime de Kiev", afirmou porta-voz diplomática russa Maria Zakharova.

