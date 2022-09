Está em preparação uma fila de espera para quem quiser visitar o caixão da rainha. Até agora tem mais de seis quilómetros.

Reino Unido

Fila para despedir de Isabel II com mais de 30 horas de espera

As homenagens à rainha Isabel II continuam. Desta vez, a urna ficará em Westminster Hall durante quatro dias, a partir desta quarta-feira à tarde, e o público vai poder visitar. Mas a fila de espera para um último adeus à rainha já tem cerca de 30 horas(mais de um dia).

Com centenas de milhares de pessoas previstas para a homenagem, o Governo estabeleceu um percurso com mais de seis quilómetros para os que quiserem prestar uma última homenagem à monarca.

A fila vai desde Southwark Park, ao longo do rio Tamisa pela margem sul, através da ponte Lambeth e até ao Palácio de Westminster.



Um cortejo levará a urna numa curta viagem desde o Palácio de Buckingham pelo Pall Mall, passando pela Horse Guards Parade e Whitehall, com o Rei Carlos III a seguir o caixão a pé.

A rainha que herdou um império e deixou uma ilhota (...) a rainha de Inglaterra foi um enorme símbolo, para o bem e para o mal.

Os filhos do novo rei, os príncipes William e Harry, assim como outros membros da família real vão também participar no cortejo.

O caixão será colocado em Westminster Hall, na parte mais antiga do Parlamento e o espaço estará aberto ao público 24 horas por dia até às 6h30 da manhã da próxima segunda-feira, dia do funeral.

Desafio logístico

O porta-voz da primeira-ministra, Max Blain, quando questionado sobre os desafios logísticos e se as pessoas poderiam realisticamente fazer fila durante tanto tempo respondeu que "o objetivo é assegurar que tenham a informação necessária para tomar a decisão sobre o que é certo para elas".

Os restos morais de Isabel II foram transportados de Edimburgo (Escócia), para Northolt, a oeste de Londres, acompanhados pela princesa Ana, filha de Isabel II, na sequência do desejo da monarca que a filha assumisse o papel principal no acompanhamento do funeral.

