Asia Argento, uma das primeiras mulheres a denunciar os abusos sexuais e as violações do produtor Harvey Weinstein, pagou 380 mil dólares para silenciar um ator menor que a acusou de abuso sexual num quarto de hotel.

Figura de proa do #MeToo acusada de abuso sexual

A atriz e realizadora italiana Asia Argento foi das primeiras mulheres a denunciar publicamente o produtor Harvey Weinstein de abusos sexuais e violação e tornou-se uma das figuras mais conhecidas do movimento #MeToo, que denuncia o clima de agressão sexual e impunidade na indústria cinematográfica.



Segundo revela o diário The New York Times, nos meses subsequentes às suas denúncias, Asia Argento fez um acordo de pagamento de 380 mil dólares ao jovem ator e músico de rock, Jimmy Bennett, que a acusava de ter abusado dele num quarto de hotel, quando tinha 17 anos e ela 37. Acusação agravada por a idade de consentimento na Califórnia, local em que os factos se teriam passado, ser de 18 anos.



O acordo e os pagamentos foram combinados entre os advogados de Asia Argento e de Jimmy Bennett. Os documentos enviados ao jornal americano incluem uma selfie, datada de 9 maio de 2013, em que os dois protagonistas estão abraçados na cama. Como parte do acordo, Bennett, agora com 22 anos, dá os copyright da fotografia à realizadora italiana, agora com 42 anos.



O acordo prevê a anulação do processo judicial, movido pelo jovem ator, contra Asia Argento, por "abuso sexual", em que este exigia 3,5 milhões de dólares, alegando que o episódio passado num quarto de hotel na Califórnia o tinham traumatizado e provocado danos emocionais que lhe tinham dado cabo da carreira.

Bennett alega ter faturado mais de 2,7 milhões de dólares nos cinco anos anteriores ao episódio no quarto do hotel, com a realizadora, e nos anos seguintes, devido ao trauma, não ter recebido mais que 60 mil dólares anuais.



O jornal não conseguiu declarações nem da realizadora, nem do jovem ator. O advogado deste, Gordon K. Sattro, declarou que "Jimmy continua focado, como nos últimos meses e anos, na sua música". Asia Argento e o seu advogado não responderam às perguntas do jornal. Mas numa carta do advogado Goldeberg, jurista especializado em casos de difamação na internet, para a sua cliente Asia Argento, que o New York Times teve acesso, confirma-se o acordo de pagamento com o jovem ator, caracterizando esse dinheiro, como "ajuda a Bennett".



O ator alega que devido a ter representado, com sete anos, o papel de filho de uma toxicodependente, protagonizada por Asia Argento, no filme “The Heart Is Deceitful Above All Things”, 2004, em que ambos contracenaram, tinha uma relação quase filial com ela. E que várias vezes se tratavam por "mãe" e "filho" nas redes sociais.



Em 9 de maio de 2013, no dia combinado para um reunião no quarto da atriz, no Hotel Ritz-Carlton na Marina del Rey, Argento posta na sua conta de Instagram: "À espera do meu desaparecido filho e muito amado @jimmybennett a trepidar e a fumar cigarros como não houvesse amanhã"; a que o ator responde, em comentário: "quase a chegar :) ". O jovem ator entrou no hotel com um familiar, que se retirou posteriormente a pedido da realizadora, a pretexto da reunião. Segundo Jimmy Bennett, Asia Argento deu-lhe bebidas alcoólicas para ingerir, mostrou-lhe umas notas que tinha escrito sobre ele e beijou-o. Levou-o para a cama, onde lhe terá tirado as calças, feito sexo oral e tido relações sexuais com o menor. Pediu-lhe, também, para tirar várias fotografias dos dois. Posteriormente postou no Instagram um grande plano das caras: "o dia mais feliz da minha vida a reunião com @jimmybennett xox".

Em outubro, um mês antes do pedido de indemnização de Bennett, a revista The New Yorker publicou um artigo de Ronan Farrow que incluía a denuncia de 13 mulheres vítimas de abusos sexuais que acusavam o produtor Weinstein de assédio e violação.



Em maio, Asia Argento, que se notabilizou como umas das vozes mais poderosas contra os abusos, discursou no Festival de Cinema de Cannes, chamou ao festival "o terreno de caça de Weinstein", relatou como ele a tinha violado com 21 anos e, olhando para a plateia, declarou: "As coisas mudaram. Não vão mais conseguir safar-se sem serem incomodados".



