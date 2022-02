A decisão foi tomada em conjunto pela UEFA e pela FIFA devido à ofensiva militar do país na Ucrânia.

Mundo 2 min.

Guerra

FIFA e UEFA suspendem equipas russas de todas as competições

Lusa Os clubes e as seleções russas de futebol foram esta segunda suspensas de todas as competições, por decisão conjunta da UEFA e da FIFA, devido à ofensiva militar do país na Ucrânia.

“Na sequência das decisões iniciais adotadas pelo Conselho da FIFA e pelo Comité Executivo da UEFA, que previa a adoção de medidas adicionais, a FIFA e a UEFA decidiram esta segunda-feira em conjunto que todas as equipas russas, sejam seleções ou clubes, devem ser suspensas de participar nas competições da FIFA e da UEFA até nova ordem”, lê-se no comunicado dos dois organismos que regem o futebol mundial e europeu.



A exclusão das representações russas das competições europeias e mundiais foi decidida ao mais alto nível, pelo “Bureau do Conselho da FIFA e pelo Comité Executivo da UEFA, os dois mais altos órgãos decisórios das duas instituições em assuntos tão urgentes”.

FIFA obriga Rússia a jogar fora do país, sem público e sem hino Medidas anunciadas foram tomadas por unanimidade pelas seis confederações que o compõem e são a primeira resposta à ofensiva militar russa ao território da Ucrânia.

Futebol unido e solidário

“O futebol está totalmente unido e em total solidariedade com as pessoas afetadas na Ucrânia. Os dois presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativa e rapidamente, para que o futebol possa voltar a ser um vetor de união e paz entre os povos”, remata o comunicado das estruturas presididas por Gianni Infantino e Aleksander Ceferin.

Esta decisão ocorre um dia depois de a FIFA ter cancelado a realização de jogos de futebol na Rússia, admitindo que as seleções do país jogassem em campo neutro, sem espectadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.

“Nenhuma competição internacional será disputada no território da Rússia, devendo as partidas ‘em casa’ ser jogadas em território neutro e sem espectadores”, detalhou a FIFA em comunicado, no domingo.

Champions já tinha sido mudada

Na ocasião, a FIFA dava conta do diálogo com a federação da Polónia, adversária da Rússia no ‘play-off’ de qualificação para o Mundial2022, e com as suas associações da República Checa e Suécia, possíveis adversárias na fase a eliminar, referindo ter “tomado nota das preocupações manifestadas”.

Final da Liga dos Campeões vai ser em Paris em vez de São Petersburgo O palco do encontro decisivo da principal competição europeia de clubes é alterado pelo terceiro ano consecutivo.

A Rússia deveria enfrentar em Moscovo a Polónia numa das meias-finais, com o vencedor desse encontro a receber na final do ‘play-off’ para o Mundial a seleção vencedora do jogo entre Suécia e República Checa, em embate que poderia ser novamente em território russo.

O jogo entre Rússia e Polónia está agendado para 24 de março e a final desse ‘play-off’, com o vencedor da Suécia-República Checa, em 29 do mesmo mês.

Antes, já o Comité Olímpico Internacional (COI) tinha pedido a todas as federações desportivas internacionais que cancelem ou mudem de local quaisquer competições planeadas para solo russo ou bielorrusso, e da UEFA ter transferido para Paris a final da Liga dos Campeões, prevista para São Petersburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.