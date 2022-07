Como a plataforma co-fundada por Travis Kalanick conquistou o mundo usando práticas anti-democráticas, lóbing agressivo e corrupção de políticos.

Ficheiros Uber. O resumo de cinco anos de corrupção

Telma MIGUEL Como a plataforma co-fundada por Travis Kalanick conquistou o mundo usando práticas anti-democráticas, lóbing agressivo e corrupção de políticos. Um alto quadro da empresa entregou 124 mil ficheiros a jornalistas, mas a npva gestão diz que a empresa já não é assim.

A app que permite deslocações em carros com motorista tornou-se um sucesso mundial em tempo recorde. Com um smartphone, o cliente da Uber tinha uma utopia na mão. Saberia quanto custaria chegar de x a y, precisando apenas de um cartão de crédito e tendo a segurança de o condutor estar registado. Por sey turno, os motoristas de Uber, sujeitos a um sistema de avaliação de zero a cinco estrelas esforçam-se por proporcionar uma viagem agradável. Em contrapartida, os velhos táxis são vistos como mais sujos, antiquados e os seus motoristas proverbialmente grosseiros – especialmente nos fretes entre o aeroporto e um destino muito próximo.

A Uber e a promessa de uma economia centrada no conforto do consumidor em que tudo está ao alcance de um clique parecia um admirável mundo novo. Só que não. Há um lado negro, que o denunciante Mark MacGann expôs ao entregar um baú de documentos comprometedores ao jornal inglês The Guardian.

A história tem vindo a ser publicada pelo jornal inglês e noutros órgãos de comunicação social através do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla inglesa). Após receber os ficheiros, o The Guardian partilhou-os com os 180 jornalistas do ICIJ que trabalham em 40 organizações de media – o consórcio foi responsável pela divulgação de escândalos financeiros como os Panama Papers, o LuxLeaks ou o Luanda Leaks.

Nos últimos dias, após a entrega de mais de 124 mil ficheiros da empresa aos jornalistas, Mark MacGann assumiu publicamente ser o autor da fuga de informação, dizendo também que ele próprio não está isento de culpas das práticas entre o pouco ético e o criminoso em que a companhia embarcou para, em poucos, anos passar de uma start-up em Silicon Valley para o gigante tecnológico que lidera a mobilidade nas cidades em quase todo o mundo. MacGaan é um lobista profissional que participou nos esforços de implantação da Uber na Europa, no Médio Oriente e em África.

Um encontro secreto num hotel em Genebra

Ao The Guardian, explicou que decidiu falar porque acredita que a Uber violou a lei deliberadamente em dezenas de países e defraudou as pessoas sobre os benefícios para os próprios condutores, que são obrigados a aceitar condições extremamente penalizadoras dos seus direitos laborais. MacGann disse que denunciou a sua antiga empregadora em parte devido aos remorsos que sentia.

Há seis meses, encontrou-se com o jornalista do The Guardian, Paul Lewis, num hotel perto de Genebra para a primeira conversa e entrega de documentos. MacGann passou-lhe duas malas com computadores e discos rígidos, iPhones e maços de papelada, contendo e-mails, notas, conversas entre a liderança da empresa e mensagens no Whatsapp e no Messenger. Os documentos abrangem o período de 2013 a 2017, durante o qual o controverso Kalanick liderou a Uber.

Lewis referiu que o seu interlocutor parecia nervoso inicialmente – “como é costume no início destas relações” – e tinha “alguma ansiedade sobre como isto iria acabar por mudar a sua vida”. De acordo com o The Guardian, nos cinco dias seguintes, Paul Lewis analisou o material que tinha em mãos com a sensação cada vez mais intensa do valor do que lhe tinha sido entregue e da complexa situação em que a fonte da fuga se encontrava – a necessidade de expor uma prática na qual tinha sido ativamente envolvida.

“Arrependo-me de ter feito parte de um grupo de pessoas que distorceram os factos para conquistar a confiança dos motoristas, dos consumidores e das elites políticas”, disse ao Guardian. E elaborou um ato de contrição: “Deveria ter tido mais juízo e ter lutado com mais força contra esta loucura. É meu dever falar e ajudar os governos e os parlamentos a corrigir os erros”.

As práticas a que MacGann se referia incluíam aliciar políticos para entrar em mercados altamente regulamentados com condições extremamente favoráveis, incluindo a clássica fuga aos impostos, o suborno de políticos bem colocados para abrir as portas à Uber e olhar para o lado e táticas para ludibriar a polícia. O retrato pintado por estes documentos mostra a administração da Uber como um moderno sindicato de criminosos ao estilo da velha Chicago da lei seca.

A intimidação e a exposição dos seus próprios motoristas à violência em encontros com taxistas revoltados não era rara. Nos documentos refere-se um encontro de um embaixador norte-americano com um investidor da Uber numa sauna finlandesa; um oligarca russo a oferecer festas a executivos da transportadora e manuais de instrução para os empregados sobre como evitar que a polícia meta o nariz nos escritórios.

O lóbi agressivo na UE. Macron e a antiga comissária

Os documentos revelam como a Uber fezlóbi agressivo para entrar em novos mercados, onde as suas operações seriam potencialmente ilegais ou violariam as leis da concorrência com a atividade tradicional dos taxistas. As mensagens trocadas entre Emmanuel Macron, quando era ministro da Economia, e os executivos de topo da Uber mostram como o presidente francês se empenhou particularmente no apoio à Uber, falando mesmo de ter feito um “acordo secreto” com a oposição para garantir a entrada suave da empresa norte-americana. Estes novos dados não vão ajudar certamente a popularidade de Macron junto das classes desfavorecidas francesas.

Já as chamadas portas-giratórias que têm visto muitos altos funcionários da Comissão Europeia serem contratados para lóbis, escritórios de advogados ou para as grandes tecnológicas, também tiveram o seu momento no caso Uber. Uma antiga vice-presidente da Comissão Europeia, a holandesa Neelie Kroes, responsável pela agenda digital na Comissão Barroso - segundo os documentos analisados pelos jornalistas - terá feito lóbi junto do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte , no momento da instalação da tecnológica na Europa.

Na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, esta segunda-feira, um porta-voz admitiu que o executivo europeu vai enviar um pedido de clarificação à vice-presidente de Durão Barroso. Segundo os documentos revelados pelo The Guardian e pelo ICIJ, Neelie Kroes era vista como um elemento tão valioso para as operações da Uber na UE, que o seu nome só deveria ser pronunciado em segredo e o seu papel era “altamente confidencial”. O código de ética da Comissão obriga a que, mesmo após terem abandonado o seu lugar, os comissários continuem sujeitos às regras de ética e transparência. E, neste caso, há muitas dúvidas de que a comissária não tenha pisado o risco.

Mas ela não é a única alegada infratora nas instituições europeias no que diz respeito à Uber. No total, os registos revelam mais de 100 reuniões entre representantes oficiais entre 2014 e 2016, incluindo 12 com representantes da Comissão Europeia que, ao contrário do que obriga o Registo de Transparência da UE, não foram divulgados publicamente.

O investimento da empresa em lóbing era tão elevado que, só em 2016, o orçamento global para esta atividade era de 90 milhões de dólares.

Ligações perigosas. Os oligarcas russos e os próximos de Obama



Para evitar que a polícia e magistrados acedessem a dados sensíveis durante as buscas aos escritórios, a Uber usava um chamado “killer switch”, ou botão de desligar, bloqueando o acesso aos sistemas informáticos. Segundo os documentos isso aconteceu 12 vezes pelo menos nos escritórios de seis países: França, Bélgica, Países Baixos, Índia, Hungria e Roménia. Kalanick interveio pessoalmente ordenando que se usasse o “kill switch” quando a polícia se preparava para entrar nos escritórios de Amsterdão. “Por favor, usem o kill switch ASAP (imediatamente). O acesso tem que ser cortado em MAS (Amsterdão)”, lê-se numa das mensagens internas que o ICIJ divulgou.

Em 2015 e 2016, a Uber tentou contactos com oligarcas próximos de Putin para assegurar o favor do Kremlin. Especialmente através de Vladimir Senin, atualmente membro do parlamento russo. De acordo com o The Guardian, magistrados dos EUA e especialistas anti-corrupção salientam que as circunstâncias em que Senin foi contratado em 2016 “deveriam ter levantado ‘sinais de alerta vermelho’ por violarem as leis anti-suborno” dos Estados Unidos. A Uber pagou a Senin milhares de dólares.

Internamente, a Uber contratou gente muito próxima do então presidente Obama para conseguir mudar leis, tornar regulamentações menos rígidas e aliviar as regras de concorrência com a competição tradicional e enfurecida dos motoristas de táxi. Segundo revela o texto publicado no site do ICIJ, em 2016, o então vice-presidente Joe Biden encontrou-se com Kalanickno pouso preferido dos multimilionários, o Fórum Económico Mundial, em Davos.

As mensagens do então CEO da Uber mostram como ele via o encontro: “Pedi ao meu pessoal para lhe dar a entender [a Biden] que cada minuto que ele chegar atrasado é menos um minuto de reunião que terá comigo”. Após o sermão que Kalanick costumava proferir a empresários apresentando a Uber como a revolução benéfica para a mobilidade urbana, Biden alterou o seu discurso em Davos para elogiar o impacto global da empresa.

Cinco anos de corrupção e uma nova gerência

A Uber está atualmente estimada em 45 mil milhões de dólares e o seu serviço funciona em mais de 10 mil cidades no mundo inteiro. Foi lançada em 2010 em São Francisco, inicialmente como serviço de carros de luxo. A UberX, a versão popular da empresa, foi introduzida em 2011 permitindo que os próprios proprietários usassem os seus carros para o serviço da plataforma.



A partir de 2013, a Uber começou o seu processo de expansão para fora dos EUA. De 2013 a 2017, o seu popular e controverso CEO, Travis Kalanick, implementou uma política agressiva de crescimento, que incluía a “compra” de políticos, desrespeito das leis da concorrência e impondo aos motoristas da força de trabalho da Uber condições laborais retrógradas.



Em 2017, Travis Kalanick foi obrigado a abandonar a sua posição quando se percebeu que a quantidade de drama à volta da empresa era uma “pirâmide de porcaria”: processos dos motoristas, investigações administrativas, litigação nos tribunais.



Um porta-voz de Travis Kalanick disse que “nunca foram autorizadas no mundo inteiro ações ou programas de obstrução à justiça”. E a mesma fonte referiu que “quando o senhor Kalanick co-fundou a Uber em 2009, ele e o resto da equipa foram os pioneiros de uma indústria que agora é um verbo. Para fazer isto é necessária uma mudança no status quo. Como seria de esperar, interesses instituídos em todo o mundo lutaram para evitar o muito necessário desenvolvimento da indústria do transporte”. A atual CEO da empresa, Dara Khosrowshashi diz que as práticas de Kalanick fazem parte do passado.

