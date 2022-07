Secretário de Estado do Brexit disse que Portugal é o “aliado mais antigo” do Reino Unido, invocando o Tratado de Windsor de 1386, “por isso devemos ser sempre muito simpáticos para com os portugueses”.

Brexit

Férias. Reino Unido diz que britânicos devem escolher Portugal e não França

Redação Secretário de Estado do Brexit disse que Portugal é o “aliado mais antigo” do Reino Unido, invocando o Tratado de Windsor de 1386, “por isso devemos ser sempre muito simpáticos para com os portugueses”.

Jacob Rees-Mogg, o secretário de Estado do Brexit, deixou esta sexta-feira uma sugestão aos britânicos devem “ir de férias para Portugal” e não para França. O motivo? As longas filas de espera registadas nas últimas semanas no controlo dos passaportes no porto de Dover.

E não, segundo Rees-Mogg, não é o Brexit a causa das filas intermináveis para atravessar o Canal da Mancha, o que tem acontecido desde a semana passada. A culpa, para o responsável, é das autoridades francesas por “não colocarem pessoas suficientes para operar as cabines adicionais” dos serviços de imigração que foram colocadas pelo porto de Dover.

“Vale a pena notar que os portugueses permitiram que os britânicos utilizassem e-Gates [portas eletrónicas] para entrar em Portugal. Portanto, pode ser que as pessoas achem mais fácil ir de férias a Portugal”, disse, em declarações à estação Sky News.

Jacob Rees-Mogg lembrou ainda que Portugal é o “aliado mais antigo” do Reino Unido, invocando o Tratado de Windsor de 1386, “por isso devemos ser sempre muito simpáticos para com os portugueses”.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.