Férias. 700 quilómetros de engarrafamentos só hoje em França

Lusa Este vai ser um fim de semana complicado nas principais autoestradas deste país. O eixo Ródano a sul de Lyon e as autoestradas da costa do Mediterrâneo são as mais congestionadas.

França está a viver um dos fins de semana mais movimentados do ano, devido às viagens de férias, tendo-se formado este sábado até 700 quilómetros de engarrafamentos acumulados nas principais vias rodoviárias do país, segundo o órgão oficial Bison Futé, citado pela agência de notícias EFE.

As principais dificuldades de tráfego ocorreram no noroeste do país, no eixo Ródano a sul de Lyon e nas autoestradas da costa do Mediterrâneo, refere Bison Futé num comunicado, sublinhando as autoestradas a noroeste do país (A13, A11, N165) e as do sul (A7, A9, A75, A10, A61) como as mais congestionadas.

A previsão é que ao longo do fim de semana “o trânsito seja denso e muitas vezes difícil no arco mediterrânico entre a Itália e Espanha”, refere ainda a EFE.

A notícia surge quando as concentrações com mais de 10 pessoas estão proibidas em Paris se os comportamentos de proteção à propagação da covid-19 não estiverem a ser cumpridos.

Uso obrigatório de máscara



O uso obrigatório de máscara, já em vigor em vários locais da capital, foi também estendido a partir das 08h00 de sábado na parte dos Campos Elísios e no bairro do Louvre, explicou fonte policial.

“Se a situação epidemiológica se agravar novamente, o uso de máscara poderá tornar-se obrigatório em toda a capital”, acrescentou a polícia de Paris, citada pela agência AFP.

Covid-19. Casos diários continuam a aumentar em França O número de novas infeções registadas sexta-feira são as mais elevadas desde maio. A epidemia está a agravar-se neste país.

“A taxa de positividade é hoje [sexta-feira] de 4,14% em Paris, 3,6% em Ilha de França (região parisiense) face aos 2,4% da média nacional”, acrescentou.

O número de infeções por covid-19 em França subiu na sexta-feira novamente, com 2.846 contágios, depois dos de 2.669 de quinta-feira, 2.524 de quarta-feira e 1.397 na terça-feira, mas ao mesmo tempo, as hospitalizações continuam lentamente a descer.

