Fechou o maior buraco do ozono alguma vez observado no Ártico

Ana B. Carvalho Fenómeno raro na camada protectora dos raios ultravioleta não está necessariamente associado às alterações climáticas

Do céu caem boas notícias e esta não está relacionada com a redução da poluição causada pelo encerramento de grande parte do mundo na COVID-19.



O maior buraco jamais observado na camada de ozono sobre o Árctico fechou, anunciou o Serviço de Monitorização Atmosférica de Copernicus citado pela Euronews.

No final de março deste ano, havia sido detetada a formação de um buraco raro na camada de ozono que protege a Terra da maior parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol.

As dimensões desta falha na camada protetora atingiram um recorde e, segundo os especialistas, caso tivesse sido deslocado um pouco mais para sul, sobrepondo-se perante áreas povoadas, teria constituído uma ameaça direta para os seres humanos que aí habitassem. A enorme falha terá circulado em zonas do Alasca, Canadá, Gronelândia e partes da Rússia.

Na quinta-feira passada, dia 23 de abril, o programa da União Europeia encarregue da monitorização da Terra, Copernicus, anunciou que o buraco tinha agora fechado.



Uma das hipóteses em cima da mesa rondavam a possibilidade desta formação graças às baixas temperaturas no Pólo Norte. O buraco de ozono mais conhecido está acima da Antártida no Pólo Sul e ocorre durante a primavera do hemisfério sul, de julho a setembro, quando a estratosfera é naturalmente muito mais fria. Em geral, as condições para a destruição do ozono a esta escala não se verificam no Pólo Norte.

A primeira vez que se observou um buraco de ozono no Pólo Norte foi em 2011, mas foi mais pequeno e durante o mês de janeiro. Este ano, o forte e estável vórtice polar, correntes de alta altitude que normalmente trazem ar frio para as regiões polares, provocou a concentração de mais substâncias químicas que empobrecem a camada de ozono do que é habitual, o que, somado ao frio extremo, criou as condições para este buraco sem precedentes. Este vórtice ter-se-à dividido em dois, posteriormente, levando à região ártica uma relativa onda de calor, com temperaturas até 20ºC superiores às normais para esta época do ano.

Nos últimos dias, o vórtice polar desfez-se e enfraqueceu. O Serviço de Monitorização Atmosférica de Copernicus prevê a sua formação novamente, mas sem efeitos tão nefastos para a camada de ozono.

Segundo os cientistas é ainda demasiado cedo para atribuir este fenómeno às alterações climáticas ou para avaliar as suas consequências, quer a curto, médio ou longo prazo.

Segundo a Euronews, o buraco do ozono antártico em 2019 foi o menor desde que esta perturbação atmosférica causada pelos gases CFC foi descoberta em 1985. “Segundo um estudo recente, a proibição destes gases pelo Protocolo de Montreal, em 1987, permitiu uma redução do buraco de ozono na Antárctida e mesmo a restauração gradual das correntes atmosféricas no hemisfério sul”, escrevem.

A redução do buraco de ozono no ano passado terá sido também consequência de um episódio extremo de aquecimento da estratosfera.

