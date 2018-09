Investigação ao juiz apoiado por Trump para o Supremo Tribunal terá em conta quatro pessoas, mas não Julie Swetnick.

Mundo 2 min.

FBI não vai ouvir a terceira mulher que acusa Kavanaugh

Investigação ao juiz apoiado por Trump para o Supremo Tribunal terá em conta quatro pessoas, mas não Julie Swetnick.

A investigação de uma semana que o FBI vai realizar sobre as acusações de violação e abusos sexuais dirigidas a Brett Kavanaugh, o juiz apoiado por Donald Trump para o Supremo Tribunal, não irá ouvir Julie Swetnick, a terceira mulher que dirigiu acusações ao magistrado, segundo revela o New York Times.

Depois do pedido apresentado pelo senador republicano Jeff Flake, do Arizona, na sequência das audições realizadas a Christine Blasey Ford e a Brett Kavanaugh no Comité Judicial do Senado, o próprio Trump aceitou o pedido de uma investigação sobre o assunto durante uma semana e indicou, via Twitter, ao FBI que deveriam ser ouvidas as pessoas que a agência considerasse importantes para uma conclusão. De imediato surgiram informações de que o FBI iria reduzir o âmbito das investigações em matéria de testemunhas ouvidas, limitando as suas ações a Deborah Ramirez, a mulher que acusou Kavanaugh de ter exibido os genitais quando eram estudantes em Yale; Mark Judge, Leland Keyser e PJ Smyth, amigos de Kavanaugh e que Ford alegou terem estado presentes na festa em que fora violada.

Swetnick alegara que Kavanaugh e os amigos colocavam drogas nas bebidas de mulheres em festas para depois terem oportunidade de as violar em grupo. Michael Avenatti, advogado de Julie Swetnick e também de Stormy Daniels, a atriz de cinema pornográfico que afirma ter estado envolvida com Trump, escreveu no Twitter, citado pelo diário The Guardian, que ainda estava à espera de ser contactado pelo FBI para que a sua cliente fosse ouvida no processo sobre Kavanaugh.

Entretanto, Kellyanne Conway, uma das conselheiras de Trump, surgiu na CNN a negar que houvesse alguma indicação da Casa Branca ao FBI para que não ouvisse Swetnick. "Confiamos no trabalho esforçado dos homens e mulheres do FBI e serão eles a determinar qual o universo de pessoas a ouvir", disse. Ao mesmo tempo, afirmou a sua empatia "por vítimas de ataques sexuais, assédio e violação" e fez uma revelação: "Eu fui vítima de ataque sexual".

Christine Blasey Ford e Brett Kavanaugh prestaram esclarecimentos ao Comité Judicial na quinta-feira. Ford manteve as acusações e Kavanaugh manteve a declaração de inocência.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.