FBI investiga chamadas falsas que tentavam evitar que eleitores votassem

No dia de todas as decisões são muitas as denúncias de eleitores sobre vários esquemas para convencer os norte-americanos a não votar.

De acordo com o Washington Post, o Departamento de Segurança Interna confirmou que o FBI está a analisar várias chamadas falsas em diferentes estados através de uma voz pré-gravada que diz mensagens como "filas longas, vote amanhã" e "fique seguro, fique em casa".

Segundo as autoridades, mais de 10 milhões de pessoas receberam estas chamadas e algumas denunciaram a situação nas redes sociais. “Estou a receber alertas de múltiplas robocalls feitas aos residentes de Flint a alertar que devido às filas grandes deviam votar amanhã”, afirmou no Twitter Dana Nessel, procuradora-geral do estado Michigan, onde fica a cidade de Flint. “Isto é obviamente falso e uma tentativa de suprimir o voto”, sublinhou Nessel. “Não há filas longas e hoje é o último dia para votar. Não acreditem nas mentiras!”

Segundo o Público, várias empresas de telecomunicação norte-americanas estão a tentar perceber a origem das chamadas há dias. Em declarações ao Washington Post, um porta-voz da USTelecom, uma associação de empresas de telecomunicações que junta a Verizon e a AT&T, diz que as chamadas parecem ter origem europeia, embora algumas também venham de operadores de outros países.



Com a desinformação cada vez mais presente na vida política norte-americana, para além das chamadas falsas, há vídeos e notícias falsas a circular nas redes sociais. É a estratégia já utilizada na última eleição. Precisamente para combater esta a desinformação, o Facebook e o Instagram têm centros de informação no topo das redes sociais a relatar os resultados oficiais.

Por sua vez, o Twitter e o Facebook vão ter centros eleitorais para destacar informação baseada em fontes verificáveis.

