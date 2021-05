Duas mães e oito primos crianças encontravam-se numa casa num campo de refugiados que foi atingida por bombas israelitas. Um bebé sobreviveu e está hospitalizado. Os dois pais sobreviveram porque tinham saído.

Família de 10 pessoas, das quais 8 crianças, morta em ataque a Gaza

Redação Duas mães e oito primos crianças encontravam-se numa casa num campo de refugiados que foi atingida por bombas israelitas. Um bebé sobreviveu e está hospitalizado. Os dois pais sobreviveram porque tinham saído.

Dez membros de uma família palestiniana, incluindo oito crianças, foram mortos num ataque aéreo israelita na cidade de Gaza no sábado de manhã, disseram os paramédicos palestinianos.

Uma tragédia que emocionou o campo de refugiados onde o drama aconteceu e que aumenta o número de mortos que a escalada de violência deste conflito está a provocar desde que começou há uma semana, contabilizando-se já em 150 vítimas mortais do lado palestiniano, das quais 40 são menores. Do lado israelita, as autoridades registaram nove mortes, entre eles, um adolescente e uma criança.

A ronda de bombardeamentos atingiu a casa da família Abu Hattab, cuja mãe e quatro filhos com idades compreendidas entre os cinco e os 15 anos foram mortos no campo de refugiados de Al Shati, disseram os paramédicos. Quatro dos seus primos, com idades compreendidas entre os oito e os 14 anos, e a sua mãe também morreram quando os visitavam por ocasião das férias de Eid al-Fitr, que marcam o fim do mês de jejum do Ramadão, disse a fonte.

Os dois pais, Aala Abu Hattab e Mohammad Al Hadidi, que estavam fora do edifício na altura, sobreviveram, tal como um bebé de cinco meses de idade que foi hospitalizado. "Eles (as crianças) estavam a salvo na sua casa, não transportavam armas, não disparavam foguetes", testemunhou Mohammad Al Hadidi.

As crianças foram mortas "enquanto vestiam as suas roupas Eid al-Fitr", acrescentou ele, referindo-se ao costume de usar roupas bonitas durante as férias muçulmanas. Em cima, as imagens do funeral da família.

"Hediondo massacre"

O líder do Hamas Ismail Haniyeh denunciou numa declaração "um hediondo massacre no campo de Al-Shati". O exército israelita anunciou durante a noite pelo menos cinco ataques aéreos em toda a Faixa de Gaza.

Entre os alvos, de acordo com uma declaração do exército, encontrava-se um dos quartéis-generais de Taoufik Abu Naim, comandante das forças de segurança do Hamas, bem como vários "locais de lançamento de foguetes" no norte e sul do enclave e edifícios de "inteligência militar" do Hamas.

O último número de mortos das autoridades palestinianas foi de 140, incluindo 40 crianças, e 1.000 feridos nos bombardeamentos israelitas da Faixa de Gaza desde segunda-feira. As 10 vítimas desta manhã elevam as fatalidades para 150. Mais de 2.300 foguetes foram disparados em território israelita desde segunda-feira, matando nove pessoas, incluindo uma criança e um soldado, e ferindo mais de 560.

Mediar um cessar-fogo

O enviado dos Estados Unidos para a região, Hady Amr, está hoje em Israel para tentar mediar a situação e chegar a um cessar-fogo.



Os combates começaram em 10 de maio, após semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel (galeria de fotos em cima) opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.

O conflito israelo-palestiniano remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.

AFP com LUSA

