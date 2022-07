O rio Reno é utilizado para transportar dezenas de milhões de toneladas de mercadorias para o interior do continente.

Crise climática

Falta de água no rio mais importante da Europa perturba fluxo de mercadorias

O fluxo de mercadorias para o interior da Europa está a começar a diminuir numa altura em que os níveis de água no rio Reno continuam a cair.

A falta de água está a contribuir para os problemas de abastecimento de produtos petrolíferos na Suíça e a impedir que pelo menos duas centrais elétricas na Alemanha obtenham todo o carvão de que necessitam. Além disso, prevê-se que as atuais temperaturas escaldantes do continente subam ainda mais na próxima semana.

O rio Reno, com cerca de 1.288 quilómetros, corre da Suíça para o Mar do Norte e é utilizado para transportar dezenas de milhões de toneladas de mercadorias para o interior da Europa. De acordo com dados governamentais, os níveis de água estão no seu ponto mais baixo para esta época do ano desde pelo menos 2007, limitando a quantidade de combustível, carvão e outras bens essenciais que as barcaças podem transportar pelo rio fora.

Isto, juntamente com problemas de capacidade de resposta nos caminhos-de-ferro alemães, significa que a Suíça está a debater-se com o fornecimento de produtos petrolíferos, principalmente gasóleo/óleo para aquecimento, de acordo com a organização de importadores de combustíveis do país.

Carvão na Alemanha a 65% nos próximos meses

Além disso, as centrais elétricas de Mannheim e Karlsruhe, na Alemanha, operadas pela Grosskraftwerk Mannheim AG e pela EnBW AG, têm tido dificuldades para se abastecerem de carvão devido à pouca profundidade da água — ao mesmo tempo que o país se preocupa com a possibilidade de a Rússia não reiniciar as operações num gasoduto essencial. As empresas afirmaram que as suas operações de geração não são atualmente afetadas.

Devido ao estreito mercado do carvão e aos baixos níveis do Reno, que tornam difícil a entrega do combustível, apenas 65% da capacidade de carvão da Alemanha estará disponível nos próximos meses, segundo a analista da S&P Global Commodity Insights, Sabrina Kernbichler.

A Alemanha também importa produtos petrolíferos pelo Reno, incluindo combustível e óleo de aquecimento. De acordo com Herbert Rabl, porta-voz da Tankstellen-Interessenverband e.V., que representa os arrendatários e proprietários de estações de combustível na Alemanha, não há atualmente falta de gasolina ou gasóleo no país.

A Shell, proprietária das refinarias Wesseling e Godorf ao longo do Reno, está a acompanhar a situação, de acordo com um porta-voz.

