A pena aplicada ao arguido, um senegalês de 44 anos com morada no Luxemburgo, foi mais ligeira relativamente à que tinha sido pedida pela acusação.

Fraude

Falso piloto que enganava mulheres condenado a três anos e meio de prisão

Redação A pena aplicada ao arguido, um senegalês de 44 anos com morada no Luxemburgo, foi mais ligeira relativamente à que tinha sido pedida pela acusação.

Já é conhecida a sentença do homem que enganou muitas mulheres na Suíça, fingindo ser piloto da principal companhia aérea do país, a SWISS, e filmando as relações sexuais com algumas das vítimas sem o seu consentimento para, mais tarde, as chantagear e extorquir-lhes grandes quantias de dinheiro.



O tribunal suíço de Vevey, onde o julgamento decorria desde o início da semana, decidiu esta sexta-feira condenar o homem a três anos e meio de prisão e 12 anos de proibição de entrada na Suíça.

Fingia ser piloto para enganar mulheres. Começou a ser julgado na Suíça O suspeito, um senegalês de 44 anos com residência no Luxemburgo, apresentou-se num tribunal suíço na segunda-feira.

Homem será deportado após um ano de prisão

A sentença foi um pouco mais branda do que a pedido pela acusação, que exigia cinco anos de prisão, além da interdição de circular no país por 12 anos.

Segundo o jornal suíço 20Minutes, o aligeiramento da pena deveu-se ao facto de que, em alguns casos, os atos sexuais foram filmados com autorização das mulheres em causa. Além disso, alguns dos testemunhos não foram suficientemente fundamentados para levar a uma condenação mais grave.

O homem está detido desde a primavera de 2020 e terá de ficar um ano na prisão antes de ser deportado da Suíça, seja para o Luxemburgo ou para outro destino.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.