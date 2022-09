Robert Hendy-Freegard, de 51 anos, que foi o tema central de um documentário e de um filme da Netflix, terá extorquido mais de um milhão de libras a estudantes e mulheres.

Mundo 1

Polícia

Falso espião britânico que inspirou Netflix contesta rendição à justiça francesa

AFP Robert Hendy-Freegard, de 51 anos, que foi o tema central de um documentário e de um filme da Netflix, terá extorquido mais de um milhão de libras a estudantes e mulheres.

Bem conhecido na Grã-Bretanha, Robert Hendy-Freegard, de 51 anos, é o tema central do documentário "The Puppetmaster: Lessons in Manipulation" e do filme fictício "Rogue Agent", ambos lançados na plataforma Netflix.

Em 2005, foi condenado a prisão perpétua no seu país por rapto, engano e roubo de estudantes e mulheres, a quem tinha extorquido mais de um milhão de libras ao fazer-se passar por espião do MI5, o serviço secreto doméstico britânico.

Foi libertado em 2009 após um tribunal de recurso ter anulado a sua condenação por rapto.

Agora, o vigarista britânico, que esteve preso na Bélgica durante duas semanas, contesta a sua rendição à justiça francesa pela tentativa de assassinato de dois polícias, soube a AFP esta segunda-feira através do Ministério Público belga de Hal-Vilvoorde.

Homem é alvo de mandado de captura europeu

Robert Hendy-Freegard "recorreu da decisão" da Câmara do Conselho de Bruxelas que ordenou a sua rendição à França a 15 de setembro, revelou uma porta-voz do Ministério Público.

O arguido deverá agora comparecer perante a câmara de acusação do tribunal de recurso de Bruxelas, mas não foi conhecida qualquer data.

O britânico, que foi preso a 2 de Setembro numa autoestrada belga graças a um dispositivo de videovigilância que permitiu localizar o seu veículo, é alvo de um mandato de captura europeu emitido pela justiça francesa.

É suspeito de ter atropelado deliberadamente dois gendarmes franceses com o seu carro na região central de Creuse, antes de fugir.

A altercação ocorreu a 25 de agosto na comuna de Vidaillat durante uma inspeção da propriedade de criação de cães operada por Hendy-Freegard.

Quando os gendarmes lhe pediram para ir à brigada mais próxima, o suspeito pegou no seu veículo, um Audi A3, e depois atropelou-os. Um dos gendarmes sofreu uma fratura aberta no nariz.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.