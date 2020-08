Fake News. Facebook elimina 7 milhões de conteúdos sobre covid-19 por poder causar danos físicos

(Antes de despejar toda a raiva a propósito do meu título por favor leia esta crónica até ao fim.) Longe de mim querer desculpabilizar a maior rede social do mundo e um dos mais populares jovens bilionários do mundo. Mas ao focarmo-nos demasiado no Facebook estamos a desviar os olhares de quem também tem culpa no cartório.