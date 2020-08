A empresa norte-americana está a planear o que fazer no caso de o atual presidente tentar usar esta rede social para não reconhecer o vencedor ou tentar invalidar os resultados.

Facebook prepara plano de contingência para o caso de Trump deslegitimar resultados eleitorais

O Facebook quer antecipar possíveis tentativas de interferência de Donald Trump quando fechar a eleição presidencial, diz o New York Times, citando fontes conhecedoras do assunto.

De acordo com estas fontes, os funcionários da empresa de Mark Zuckerberg estão a preparar planos de contingência e a analisar possíveis cenários pós-eleitorais, incluindo tentativas de Trump ou da sua campanha de utilizar a plataforma para deslegitimar os resultados.

Estes cenários incluem a possibilidade de Trump afirmar erroneamente na internet que ganhou as eleições ou que tente invalidar os resultados alegando que os correios perderam os boletins de voto ou que outros grupos interferiram com a votação.

A este respeito, Zuckerberg e alguns dos seus colaboradores mais próximos começaram a realizar reuniões diárias para minimizar a possibilidade de a plataforma ser utilizada para contestar as eleições, dizem as mesmas fontes, observando que se discutiu a criação de um "interruptor automático" para cortar a publicidade política no dia seguinte às eleições, uma vez que os anúncios, que o Facebook não controla, poderiam ser utilizados para espalhar informações falsas.

