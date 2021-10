Se está com dificuldades em aceder a um destes serviços saiba que as dificuldades estão a ser igualmente sentidas por milhões de usuários em todo o mundo.

Mundo digital

Facebook, Instagram e WhatsApp com problemas a nível mundial

As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp e Messenger (serviço do Facebook) estão a registar problemas a nível mundial, de acordo com milhões de queixas de utilizadores feitas no portal Downdetector, segundo a agência Efe.

Usuários de países como Portugal os Estados Unidos, México, França, Roménia, Noruega, Geórgia, Grécia já registraram no portal Downdetector que estão a ter problemas. Em Portugal, os problemas estão a ser sentidos sensivelmente desde as 16h30.

No caso da aplicação de troca de mensagens do WhatsApp, quando os usuários enviam mensagens, aparece o ícone de um relógio e a mensagem não é enviada.

Trata-se de um colapso gigante que estas plataformas estão em uma tentativa de resolver ou mais rápido possível. De acordo com o Downdetector os serviços estão em baixo sobretudo em regiões densamente povoadas, como em Washington ou Paris. "Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter dificuldades de acesso às nossas aplicações e produtos. Estamos a trabalhar para que as coisas voltem ao normal o mais rapidamente possível e pedimos desculpa pelo incómodo", tweetou Andy Stone, um porta-voz do grupo .



Uma plataforma com quase 3 mil milhões de utilizadores mensais tem que enfrentar uma das crises piores de reputação numa quinzena. Um antigo engenheiro de produtos do Facebook, Frances Haugen divulgou numerosos documentos internos, nomeadamente ao Wall Street Journal, e acusou a empresa de "escolher o lucro em detrimento da segurança" dos seus usuários, numa entrevista no CBS domingo. A cotação das ações da empresa caiu quase 6%.

Com Lusa e AFP

