Facebook apaga contas com ligações a grupos supremacistas brancos

Num vídeo transmitido no programa australiano 60 Minutes, uma jovem identificada como xeica Maitha al Maktum, sobrinha do emir Mohamed Bin Rashid al Maktum, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, pediu ajuda para escapar dos pais. As imagens são do ano passado e, desde então, não se sabe nada da jovem.