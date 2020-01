Aida Merlano, acusada de corrupção, era procurada pelas autoridades mas foi detida na Venezuela e pode ficar em liberdade porque o presidente da Colômbia pediu a extradição a Juan Guaidó e não a Nicolás Maduro.

Extradição de ex-deputada colombiana em causa por imbróglio diplomático

Aida Merlano protagonizou em 2019 uma das fugas mediáticas na Colômbia quando ludibriou os guardas durante uma consulta no dentista. A ex-deputada colombiana pelo Partido Conservador, entre 2014 e 2018, tinha sido condenada a 15 anos de prisão por corromper eleitores a votar na sua candidatura a troco de dinheiro e estava encarcerada quando fugiu do consultório por uma janela através de um lençol atado a uma das pernas de uma mesa.



O governo colombiano oferecia 53 mil euros pela captura de Aida Merlano que até agora se encontrava em paradeiro incerto. Foi detida na segunda-feira em Maracaibo, na Venezuela, de acordo com Miguel Domínguez, diretor das Forças de Ação Especial da Venezuela (FAES), um corpo policial de elite.

O Ministério colombiano da Justiça saudou a captura e o governo de Ivan Duque garantiu que enviou um pedido à Interpol do país vizinho para confirmar oficialmente a prisão mas não obteve qualquer resposta. Como a Colômbia não reconhece Nicolás Maduro como presidente, as autoridades de Bogotá decidiram solicitar a extradição de Aida Merlano a Juan Guaidó. O problema é que Juan Guaidó, apesar de ser reconhecido por cerca de 60 países, dos 195 no mundo, quem dirige de facto o país é Nicolás Maduro, eleito em 2018 num plebiscito que a oposição se recusou a validar.

A insistência do presidente colombiano em pedir a extradição de Aida Merlano foi, aliás, objeto de chacota nas redes sociais e foi alvo de críticas da oposição interna. "Aida Merlano será libertada por causa da estupidez diplomática de Duque [presidente da Colômbia]. No fundo, Char, Gerlein e Duque não querem que a justiça tenha Aida. Ela sabe muitas coisas", afirmou o líder opositor Gustavo Petro, segundo a rádio Caracol.

As redes sociais, como sempre, não perdoaram.

A batalha diplomática pelo reconhecimento internacional de Juan Guaidó começou há pouco mais de um ano com a autoproclamação do opositor venezuelano nas ruas de Caracas.

Com a imagem de Juan Guaidó desgastada politicamente depois de vários escândalos de corrupção e de fotografias tornadas públicas com vários líderes narcotraficantes colombianos, parte da oposição venezuelana optou por eleger no princípio de janeiro outro presidente da Assembleia Nacional, cargo que Juan Guaidó usou para reclamar o acesso à chefia do país, depois de alegar que Nicolás Maduro tinha sido eleito de forma ilegal.

No mesmo dia em que a oposição com maioria no parlamento venezuelano escolhia Luís Parra para a presidência desta câmara, Juan Guaidó reuniu alguns dos seus aliados num auditório de um conhecido jornal de Caracas e proclamou-se presidente da Assembleia Nacional.

