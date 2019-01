Explosão numa padaria em Paris fez dois mortos e 47 feridos

Pelo menos dois bombeiros morreram e 47 outras pessoas ficaram feridas, dez das quais gravemente, na explosão de hoje numa padaria de Paris, informou a Prefeitura de Paris.

Pelo menos dois bombeiros morreram e 47 outras pessoas ficaram feridas, dez das quais gravemente, na explosão de hoje numa padaria de Paris, informou a Prefeitura de Paris.

Os números da prefeitura corrigem dados anteriores, que apontavam para quatro mortos, dois bombeiros e dois civis.

"A onda de choque espalhou-se pelas quatro ruas adjacentes a cerca de 100 metros e estamos a investigar todos os lugares para ver se há outras vítimas," disse no local o comandante dos bombeiros de Paris, Eric Moulin.

O procurador de Paris, Rémi Heitz, disse também no local que, nesta fase, as autoridades acreditam que a explosão teve “obviamente uma origem acidental, uma fuga de gás".

"Primeiro, há uma fuga de gás, depois a chegada de bombeiros, seguida por uma explosão que causou o incêndio", explicou.

A explosão aconteceu hoje de manhã, pelas 09:00 (08:00 em Lisboa) numa padaria no 9.º bairro de Paris, capital de França, quando os bombeiros já estavam no local a combater as chamas, e destruiu montras e vidros de janelas de habitações circundantes.

Fonte oficial da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas disse à Lusa que o Consulado de Paris está a monitorizar a situação e não há, até ao momento, informação de portugueses entre as vítimas.

A explosão aconteceu ao início de mais um dia de protestos em Paris do chamado movimento dos ‘coletes amarelos’, que se teme que pode degenerar em distúrbios.

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8 — Christophe Castaner (@CCastaner) 12 de janeiro de 2019

Em toda a França estão mobilizados cerca de 80 mil polícias e agentes dos serviços de segurança.

Este é o nono sábado de mobilização contra o aumento dos combustíveis, por uma taxação mais justa e contra a queda do poder de compra.

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) 12 de janeiro de 2019

A emblemática torre Eiffel estará fechada hoje, tal como uma dezena de museus em Paris, para prevenir qualquer impacto de uma possível manifestação marcada pela violência.

