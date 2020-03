Cerca de cem pessoas foram transferidas para um pavilhão desportivo.

Explosão num prédio em Estrasburgo deixa um morto e quatro feridos

De acordo com os bombeiros e com o vice-presidente da Câmara Municipal de Estrasburgo, morreu uma pessoa e quatro estão feridas. "Uma explosão ocorreu por volta das 05h45 desta manhã num apartamento e morreu uma pessoa", afirmou Alain Fontanel, que esteve presente no local do desastre, à AFP.



De acordo com o Les Dernières Nouvelles d'Alsace, que falou com os bombeiros, a explosão aconteceu no oitavo andar de um edifício no distrito de Meinau, a sul de Estrasburgo. Como consequência, deflagrou um incêndio que foi rapidamente controlado.

"A janela, o corrimão, a varanda do apartamento estão destruídos. A fachada do edifício está muito danificada e há destroços a mais de 150 metros", afirmou Fontanel. Os outros habitantes do edifício, cerca de 100 pessoas, foram atendidos num centro desportivo ali perto.

"Suspeita-se que foi uma explosão de gás mas a investigação mal começou", acrescentou Fontanel. Fotos publicadas na conta do autarca no Facebook mostram um prédio com uma dúzia de andares com a fachada queimada. Os detritos também são visíveis em frente ao edifício. Estrasburgo já foi atingida na semana passada por um incêndio dramático que deixou cinco pessoas mortas e sete feridas num edifício perto da estação.

