O Kremlin acusa a Ucrânia de tentar assassinar o Presidente russo num ataque com 'drones' que terão visado a sede da Presidência russa na noite de terça-feira.

Explosão no Kremlin. Moscovo acusa Kiev de tentar matar Putin (vídeo)

Redação O Kremlin acusa a Ucrânia de tentar assassinar o Presidente russo num ataque com 'drones' que terão visado a sede da Presidência russa na noite de terça-feira.

"O regime de Kiev tentou atacar a residência do Presidente russo no Kremlin", afirmou a Presidência num comunicado publicado na sua página na Internet, indicando que as forças militares intercetaram eletronicamente dois aparelhos aéreos não tripulados "que se dirigiam para o Kremlin".

Os dois 'drones' inutilizados caíram dentro do recinto sem provocar danos ou feridos e Vladimir Putin "continua a trabalhar como habitualmente", acrescentou o Kremlin.

"Estas ações são um ataque terrorista planeado, um atentado contra a vida do Presidente da Federação Russa cometido nas vésperas do Dia da Vitória e do desfile militar de 09 de maio", lê-se no comunicado, em que se reserva "o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando se considere oportuno".

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que o desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo, se mantém como previsto.

A autarquia de Moscovo proibiu agora os voos de 'drones' não autorizados na capital russa. O presidente da câmara, Serguei Sobianin, afirmou que a proibição se destina a impedir o voo de "drones" que possam "atrapalhar o trabalho das forças da ordem". "É claro que a Ucrânia não tem nada a ver com os ataques de ‘drones’ contra o Kremlin", disse Mykhailo Podoliak, conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky.

*Com Lusa



