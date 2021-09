Primeiras investigações descartam causas naturais ou acidentais para a explosão e admitem que se possa ter tratado de um engenho explosivo, tendo como alvo algum dos moradores do edifício e num contexto de conflito entre gangs.

Explosão na Suécia. Autoridades suspeitam de crime com engenho explosivo

Ana TOMÁS

As autoridades suecas suspeitam que a explosão ocorrida ontem, num prédio em Gotemburgo, possa ter origem criminosa.

A explosão, que aconteceu cerca das 5h de terça-feira, e a que se seguiram vários incêndios em diferentes apartamentos, provocou mais de 20 feridos - quatro em estado grave - e a retirada de cerca de 100 pessoas do edifício.



Apesar de a causa da explosão ainda não ser conhecida, o porta-voz da polícia, Thomas Fuxborg, adiantou à televisão sueca TV4 que pode ter havido mão criminosa, estando os agentes a investigar se algum dos moradores seria o alvo da explosão.

"Suspeitamos que alguém possa ter colocado [no prédio] algo que tenha explodido", afirmou àquela emissora.

Os bombeiros também excluíram causas naturais, ou acidentais, como origem da explosão.



"Os bombeiros confirmaram que não há gás naquele edifício, pelo que excluímos, por agora, uma fuga de gás", disse, citado pela CNN, Stefan Gustafsson, porta-voz da polícia regional ocidental da Suécia, acrescentando que "não há nenhuma explicação natural para a explosão".

O coordenador das operações de salvamento no terreno, Jon Pile, afirmou aos jornalistas que a explosão parece ter ocorrido no pátio interior do edifício, cujo portão de entrada foi arrombado.

Com o incêndio já controlado, os técnicos estão agora a analisar a zona à procura de pistas.

Quanto aos feridos, a porta-voz do Hospital Universitário Sahlgrenska, Ingrid Frederiksson, afirmou que 16 pessoas foram levadas para o hospital de Gotemburgo e que quatro pessoas - três mulheres idosas e um homem na casa dos 50 anos - tinham ferimentos graves.

Rivalidades entre gangs têm agitado o país

A explosão surge num contexto de aumento da violência entre gangs, no país. Engenhos explosivos caseiros e armas de fogo já foram utilizados, no passado, por gangues rivais para resolver disputas.

Em 2019, foram comunicados 257 ataques com explosivos na Suécia, de acordo com dados do conselho nacional sueco para a prevenção do crime.

Ontem, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro sueco Stefan Lofven disse ser demasiado cedo para avançar com uma causa para explosão no prédio em Gotemburgo, mas adiantou que toda a sociedade sueca responderá a atos criminosos. "Como sociedade, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para combater o crime dos gangs", afirmou.

Com agências

