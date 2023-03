Pelo menos quatro corpos foram encontrados pelas autoridades suíças, que procuram ainda uma criança desaparecida.

Acidente

Explosão mata quatro pessoas em moradia na Suíça

AFP Pelo menos quatro corpos foram encontrados pelas autoridades suíças, que procuram ainda uma criança desaparecida.

Quatro corpos foram encontrados numa moradia familiar em Yverdon-les-Bains, na Suíça. O imóvel foi devastado por um incêndio e uma explosão na quinta-feira, confirmou a polícia do cantão ocidental de Vaud, que está ainda à procura de uma criança.

As autoridades foram alertadas por volta das 6h40 locais sobre uma explosão no edifício, seguida de um incêndio. No momento da explosão, estavam várias pessoas na casa.

Foram encontrados quatro corpos nos escombros, de acordo com uma declaração da polícia de Vaud. "Uma criança ainda está a ser procurada", acrescentam as autoridades, indicando que o edifício foi completamente destruído pelas chamas.

De acordo com o jornal regional 24 Heures, a casa era habitada por uma família de cinco pessoas. A causa do incêndio ainda não é conhecida.

A polícia lançou, entretanto, um apelo a possíveis testemunhas para tentarem apurar o que aconteceu, tendo sido aberto um inquérito. As investigações ficaram a cargo dos investigadores da unidade de bombeiros e da brigada forense da polícia.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.