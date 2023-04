O caso aconteceu numa exploração leiteira no estado do Texas, nos EUA.

Explosão mata 18 mil vacas nos EUA

Cerca de 18.000 vacas morreram numa explosão numa exploração leiteira no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, disseram as autoridades na quinta-feira, acrescentando que uma pessoa foi ferida.

"Este é o incêndio agrícola mais mortífero para o gado na história do Texas e a investigação e limpeza poderão levar tempo", disse o Comissário da Agricultura do Texas, Sid Miller, em comunicado.

Foto: Castro County Sheriff's Office/AFP

A explosão e o incêndio devastaram a exploração leiteira Southfork perto da cidade de Dimmit, em Panhandle, na noite de segunda-feira para terça-feira.

Os bombeiros e a polícia mobilizados para o local "descobriram que uma pessoa estava presa no interior". O trabalhador agrícola foi resgatado e levado de avião para um hospital, disse no Facebook o gabinete do xerife do condado de Castro.

Causa do incidente é desconhecida

A causa da explosão e do incêndio ainda não foi determinada, disse Sid Miller, chamando-lhe um acontecimento "terrível".

"Assim que conhecermos a causa e os factos em torno desta tragédia, asseguraremos que o público seja plenamente informado para que tais desastres possam ser evitados no futuro", acrescentou.

O xerife do condado de Castro, Sal Rivera, disse à CBS que um sistema de evacuação do estrume nos celeiros pode ter ficado em "sobreaquecimento".

Além disso, afirmou que o gás metano pode ter-se "inflamado e ajudado a espalhar as chamas com a explosão e o incêndio".

