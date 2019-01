O marido preparou-lhe uma viagem-surpresa a dois em Paris, em segredo, deixando os três filhos com os sogros. Laura é uma das quatro vítimas da explosão em Paris.

Explosão em Paris. Quando a primeira viagem romântica se torna a última

O marido preparou-lhe uma viagem-surpresa a dois em Paris, em segredo, deixando os três filhos com os sogros. Laura é uma das quatro vítimas da explosão em Paris.

Laura Sanz Nombela tinha acabado de tomar banho e estava a vestir-se em frente à janela com as cortinas fechadas, no Hotel Mercure Paris Opéra Lafayette, mesmo em frente a uma pequena padaria parisiense, a Hubert, quando a explosão de gás ocorreu. Eram cerca das nove horas da manhã. "Ela tinha as calças vestidas e estava a colocar a camisa", conta o pai, José Luis Sanz Gutiérrez, ao jornal espanhol "El País", enquanto espera na morgue parisiense onde se encontra o cadáver de Laura.

O marido Luis Miguel tinha pensado naquela viagem com muito cuidado. Queria surpreender a mulher com uma viagem romântica à capital francesa. “O meu genro perguntou-me se eu e a minha mulher podíamos ficar com as crianças. Queria surpreender a minha filha", revela José Luis ao mesmo jornal. "Era uma viagem de namorados, a primeira ida a Paris". E era também a primeira vez que a mulher de 38 anos e mãe de três filhos menores - de 10, 5 e 3 anos - saía de Espanha, segundo revela uma fonte da família de Laura ao diário espanhol "El Mundo".

"Ele [o genro] estava na cama quando aconteceu [o acidente], mas à minha filha acertou em cheio. A explosão destruiu a moldura da janela que lhe bateu na cabeça", lamenta Luis Miguel. "O coitado não pára de repetir que, se tivesse sido dois minutos antes ou dois minutos depois, a Laura ainda estaria viva. Dois minutos antes, a minha filha estava no chuveiro e nada teria acontecido, dois minutos depois, ele já se teria levantado e ... ". Mas José Luis não consegue terminar a frase.

Laura foi transportada para o Hospital Universitário de Paris, onde umas horas mais tarde foi declarado o óbito. A família aguarda agora pelo corpo da mulher que deverá voltar para casa, em Toledo, na Espanha, dentro de pelo menos quatro dias.

A explosão em Paris ocorreu no passado sábado, dia 12 de janeiro, e provocou quatro mortos: dois bombeiros, uma mulher que vivia num apartamento em cima da padaria e Laura. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas, dez dos quais em estado grave.



