A prática de extrair combustível derramado de camiões acidentados é comum em países africanos, apesar de ser uma prática perigosa.

Acidente

Explosão de petroleiro na capital da Serra Leoa provoca 144 mortos

O número de mortes confirmadas pela explosão de um petroleiro carregado com combustível a 05 de novembro na capital da Serra Leoa, Freetown, aumentou para 144 nos últimos dias, informaram este domingo fontes oficiais.

"Temos agora um total de 144 mortos e 57 hospitalizados, 11 em estado muito crítico", disse o diretor de comunicações da Agência Nacional de Gestão de Desastres de Serra Leoa, Mohamed Lamrana Bah, em declarações à Efe.

Na quarta-feira, as autoridades locais anunciaram que “o número de mortos aumentou para 131 e 63 pessoas foram hospitalizadas".



A explosão ocorreu em 05 de novembro, quando um camião que se preparava para abastecer de combustível uma estação de serviço foi abalroado por um reboque e várias pessoas que residiam nas proximidades, assim como condutores de mototáxis, se aproximaram com baldes e bidões para recolher o combustível, que escorria do camião, antes de o veículo explodir.

Muitos dos feridos sofreram queimaduras graves e, para ajudar na assistência, tanto médicos locais que estavam no estrangeiro como profissionais de saúde do Senegal viajaram para a Serra Leoa.

O principal hospital de Freetown estava "sobrecarregado" e as famílias tinham "dificuldade em identificar os seus entes queridos queimados ou mortos, pois os corpos estão gravemente carbonizados", explicou o secretário-geral da Cruz Vermelha na Serra Leoa, Kpawuru E.T. Sandy.

Além de profissionais de saúde, o país da África ocidental também recebeu apoio internacional na forma de material médico, principalmente da Organização Mundial da Saúde (6,6 toneladas de material) e dos Emirados Árabes Unidos (15 toneladas).

Na segunda-feira, o Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, declarou três dias de luto nacional e participou num serviço religioso para honrar a memória dos mortos, a maioria dos quais foram enterrados nesse dia.

A cerimónia contou também com a presença de outros altos funcionários do Governo e familiares das vítimas.

Em 06 de novembro, no dia seguinte à explosão, Mohammed Mukhier, diretor em África da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), descreveu o incidente como "doloroso" para um país que ainda tem memórias de outros desastres, como os deslizamentos de terras de 2017, com mais de 1.000 mortos, ou a epidemia de Ébola entre 2014 e 2016, que matou quase 4.000 pessoas só na Serra Leoa.

A Serra Leoa, uma antiga colónia britânica com uma população de 7,5 milhões de habitantes, é um dos países mais pobres do mundo, apesar de ser rico em diamantes.

A sua economia, atormentada pela corrupção, foi devastada por uma guerra civil (1991-2002) que matou 120.000 pessoas.

O país estava ainda a tentar recuperar dos efeitos da epidemia de Ébola quando foi atingida pela pandemia de covid-19.

