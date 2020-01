Um dos mísseis terá caído a 100 metros da embaixada norte-americana. As explosões atingiram a chamada "Zona Verde" no centro de Bagdad, onde estão situados edifícios do governo e a sede de várias embaixadas.

Explosões violentas voltam a abalar Bagdad

Teresa CAMARÃO Um dos mísseis terá caído a 100 metros da embaixada norte-americana. As explosões atingiram a chamada "Zona Verde" no centro de Bagdad, onde estão situados edifícios do governo e a sede de várias embaixadas.

Duas fortes explosões seguidas de sirenes foram ouvidas na capital iraquiana na noite de quarta-feira.

De acordo com o canal televisivo do Líbano, Al-Mayadeen, dois mísseis atingiram a chamada "Zona Verde" no centro de Bagdad, onde estão situados edifícios do governo e a sede de várias embaixadas.

A área atingida é a mais fortificada da capital do Iraque. Os militares iraquianos garantem que não há vítimas e que os rockets são de modelo Katyusha, de fabrico russo.



"Dois mísseis Katyusha caíram na Zona Verde, nenhuma pessoa ficou ferida", escreveu confirmaram os iraquianos no Twitter no final da quarta-feira.

Ao Sputnik, uma fonte oficial confirmou a informação que voltou a disparar os alarmes do Iraque.

"Dois mísseis caíram na Zona Verde, no centro de Bagdad", avançou a fonte que não adiantou se as explosões fizeram feridos ou vítimas de mortais.

A Reuters cita fontes policiais e fala não em dois mas em três mísseis. A agência noticiosa acrescenta que um deles caiu a apenas 100 metros de distância da embaixada dos Estados Unidos.

Não é a primeira vez que a "Zona Verde" é atacada esta semana. Já no domingo, fortes bombardeamentos atingiram a àrea onde estão instalados os edifícios da diplomacia mundial.

As tensões no Médio Oriente aumentaram drasticamente depois da execução do general iraniano Qasem Soleimani, ordenada pessoalmente pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Depois desta quarta-feira, durante a madrugada, o Irão ter cumprido a promessa de vingar a morte do destacado cérebro das forças armadas iranianas, lançando um ataque contra as bases militares norte-americanas no Iraque, terá lançado uma segunda vaga de explosões.

Esta tarde, numa declaração transmitida em direto a partir da Casa Branca, Donald Trump decidiu responder com sanções económicas e afastou, para já, a intenção de retaliar militarmente.