Guerra na Ucrânia

Explosões regressam à cidade de Kiev

Várias explosões tiveram lugar na capital ucraniana no domingo de manhã, sem que tenham sido registadas baixas, disseram as autoridades de Kiev.

Várias explosões foram registadas na capital ucraniana no domingo de manhã, sem que tenham sido registadas baixas, revelaram as autoridades de Kiev, enquanto as forças de defesa aérea abateram outro míssil russo na região. Várias explosões ocorreram nos distritos de Darnytskyi e Dniprovskyi em Kiev, disse o presidente da câmara da capital, Vitali Klitschko, no seu canal de Telegramas na manhã de domingo. Não há actualmente baixas como resultado de "ataques de mísseis a alvos de infra-estruturas", disse ele, acrescentando que uma pessoa foi enviada para o hospital e que os serviços de salvamento ainda estão a trabalhar nas áreas afectadas. A defesa aérea ucraniana abateu um míssil sobre o distrito de Obukhiv na região de Kiev na manhã de domingo, informou a administração regional no Telegrama.

A capital ucraniana foi atingido pela última vez no final de Abril.

Um míssil de cruzeiro russo "voou criticamente baixo sobre a central nuclear do Sul da Ucrânia", disse a Energoatom, produtora estatal ucraniana de energia nuclear, no Telegrama. O foguetão voou sobrevoado na direcção de Kiev, onde foram ouvidas explosões esta manhã. A Rússia pretendia atingir infra-estruturas ferroviárias em Kiev, disse Serhiy Leshchenko, conselheiro do chefe de gabinete do Presidente Volodymyr Zelenskiy.

A situação na região de Luhansk, onde as tropas russas continuam a invadir a cidade de Sievierodonetsk, continua a ser "extremamente difícil", disse o Governador Serhiy Haiday no Telegrama. Há danos relatados na fábrica química Azot em Sievierodonetsk, bem como noutra grande cidade, Lysychansk, e noutras áreas.

As tropas russas controlam agora a parte oriental de Sievierodonetsk, disseram as autoridades ucranianas.

