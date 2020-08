Armazém de materiais explosivos confiscados terá estado na origem do incidente. Primeiro-ministro garante que os responsáveis não ficarão impunes.

Explosões no Líbano. "Responsáveis por esta catástrofe vão pagar"

Ana TOMÁS Armazém de materiais explosivos confiscados terá estado na origem do incidente. Primeiro-ministro garante que os responsáveis não ficarão impunes.

As violentas explosões que abalaram, esta terça-feira, 4 de agosto, à tarde, a capital do Líbano, Beirute, poderão ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos, no porto da cidade.

A informação foi adiantada por um oficial de segurança e segundo um canal televisivo libanês, entre o material estava nitrato de sódio, altamente inflamável e que confere com as imagens da nuvem cor de laranja sobre o local da explosão.

Apesar de aparentemente não ter havido intenção criminosa por detrás do incidente, o primeiro-ministro libanês garantiu que os responsáveis pelas explosões não ficarão impunes.

“O que aconteceu hoje não ficará impune. Os responsáveis por esta catástrofe terão de pagar o preço pelo que fizeram”, disse o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, numa comunicação ao país através das televisões.



Diab, que prometeu mais esclarecimentos sobre “esse armazém perigoso que existe há seis anos”, pediu entretanto ajuda aos “países amigos e irmãos”, para curar as “feridas profundas” do país.

Segundo a BBC, Reino Unido, Alemanha e França já ofereceram apoio e assistência ao Líbano.





Com Agências

