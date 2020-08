Há dezenas de mortos e milhares de feridos resultantes das explosões que ocorreram no porto da capital do Líbano, e que causaram estragos um pouco por toda a cidade.

Mundo 15

Explosões deixam rasto de morte e destruição em Beirute [Fotogaleria]

Há dezenas de mortos e milhares de feridos resultantes das explosões que ocorreram no porto da capital do Líbano, e que causaram estragos um pouco por toda a cidade.

Duas fortes explosões seguidas sacudiram a capital do Líbano, Beirute, esta terça-feira à tarde, causando um número ainda indeterminado de mortos e feridos e deixando um rasto de destruição em edifícios de vários pontos da cidade.

De acordo com o balanço mais recente, mais de 50 pessoas morreram e, pelo menos, 2.700 ficaram feridas.



As explosões, com origem no porto de Beirute e cujas causas estão ainda por apurar, provocaram um enorme cogumelo de fumo no céu da capital libanesa, causando o pânico entre a população.

15 Explosões em Beirute Marwan Naamani/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Explosões em Beirute Marwan Naamani/dpa Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute Marwan Naamani/dpa Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP Explosões em Beirute AFP

Vários edifícios da cidade ficaram significativamente danificados, desde casas e lojas com janelas partidas a varandas caídas, além de estruturas, mais próximas do porto, que ficaram completamente destruídas.

Há também registo de danos e de pessoas feridas em carros que foram atingidos pelas ondas de choque das explosões. E pessoas a serem retiradas dos escombros.

A Cruz Vermelha Libanesa, relata, citada pela BBC, que centenas de pessoas estão a chegar aos hospitais e a esgotar a sua capacidade.

Apesar de ainda não serem conhecidas as causas, as autoridades apontam para que possa ter tido origem num armazém de material explosivo que se situava no porto da cidade.

O presidente do país, Michel Aoun, convocou uma reunião de emergência do Conselho Superior de Defesa e esta quarta-feira será declarado dia de luto nacional.

Reino Unido e França já ofereceram ajuda e assistência, adianta a BBC.

(em atualização)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.