Explosões atingiram embaixada alemã no Líbano e feriram funcionários

Ana TOMÁS Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha diz que não pode excluir que outros cidadãos alemães estejam entre os mortos e feridos.

Dois membros do pessoal da embaixada alemã ficaram feridos nas fortes explosões que abalaram o porto de Beirute, no Líbano, esta terça-feira, 4 de gosto.

O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, que confirmou que houve feridos entre o pessoal da embaixada, cujo edifício, situado perto do porto, ficou danificado, estando a diplomacia alemã a avaliar a extensão dos estragos.

Segundo o ministério, também não é possível excluir a possibilidade de outros cidadãos de nacionalidade alemã estarem entre as vítimas da explosão, que teve impacto noutras zonas da capital libanesa.

"Dados os danos consideráveis na zona urbana de Beirute, não podemos excluir, de momento, que outros cidadãos alemães estejam entre os mortos e feridos", explicou o ministério, citado pela AFP.

Destas explosões resultaram, para já, pelo menos 50 mortos e 2.750 feridos.

A chanceler Angela Merkel, através da sua porta-voz Ulrike Demmer, disse estar "chocada" com os incidentes e expressou condolências "àqueles que perderam entes queridos", desejando "uma rápida recuperação para os feridos".

Merkel também prometeu oferecer "apoio ao Líbano", sem dar mais pormenores.

As duas explosões ocorreram no porto de Beirute, durante a tarde, atingindo edifícios na zona, com a onda de choque a ser sentida a vários quilómetros de distância.

