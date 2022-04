Conselheiro das Comunidades Portuguesas em França, Rui Ribeiro Barata, diz que apesar da diversidade de opiniões políticas a maioria dos luso-franceses e lusodescendentes que votarem no domingo deverão escolher Macron para continuar a dirigir os destinos do país.

"Existe na comunidade portuguesa o receio de ver um partido xenófobo" ganhar as eleições em França

A segunda volta das eleições presidenciais francesas realiza-se este domingo. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen: um dos dois presidirá aos destinos da França, numa eleição que é vista como decisiva não apenas para o país mas também para o futuro da Europa.

Na primeira volta, o atual presidente obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% da sua rival de extrema-direita. As últimas sondagens dão vantagem a Macron no escrutínio do próximo domingo, mas cada voto conta e o eleitorado mais à esquerda, que deu ao partido França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, o terceiro lugar na primeira volta, a escassos pontos de Le Pen, poderá ser decisivo. Dos que votaram no candidato de esquerda, 67% afirmaram que tencionam abster-se, votar em branco ou nulo no domingo.

Até ao derradeiro escrutínio, Macron e Le Pen não desistem de cativar essa fatia do eleitorado, assim como aquele que é proveniente de comunidades imigrantes que escolheram a França para se estabelecer e onde sobressai o de origem portuguesa.

Rui Ribeiro Barata, conselheiro das Comunidades Portuguesas em França. Foto: DR

Mas na conjuntura atual e considerando o peso e heterogeneidade de uma comunidade tão antiga como numerosa, o sentido de voto dos portugueses e lusodescendente residentes no país torna-se difícil de prever, como diz ao Contacto o conselheiro das Comunidades Portuguesas no país, Rui Ribeiro Barata.

"É importante contextualizar e perceber que a comunidade portuguesa residente em França, pela sua dimensão, é a maior comunidade europeia no país, e pela sua dispersão geográfica possui sensibilidades e tendências de voto e visões politicas ecléticas", começa por explicar.

Numas eleições em que apenas os "bi-nacionais ou lusodescendentes podem votar", o conselheiro diz acreditar que "a grande maioria da comunidade portuguesa" que preenche os requisitos para votar escolherá Emmanuel Macron como presidente no próximo domingo.

Ainda assim, adverte que "sendo o voto secreto, devemos estar conscientes que muitos podem não se rever nas políticas desenvolvidas pelo atual Presidente da República francesa e neste caso depositarão o seu voto na candidata de extrema-direita Marine Le Pen".

Da mesma forma que a diversidade política da sociedade francesa atravessa a comunidade de portugueses e lusodescendentes, também as preocupações são comuns às dos restantes cidadãos que vivem no país.

"Podemos destacar o poder de compra, a estabilidade no emprego, após dois anos de pandemia, e agora a guerra às portas da Europa, o posicionamento da França na União Europeia, as preocupações com o meio ambiente e a sua preservação, os transportes e a mobilidade, o estado do sistema de saúde, os cuidados com a população mais idosa, as preocupações com a segurança interna ou as questões das migrações e refugiados", elenca Rui Ribeiro Barata.

Noto que existe no seio da comunidade portuguesa o receio de ver [na presidência] um partido xenófobo, antieuropeu e veiculador de ideais, princípios e fundamentos antagónicos à visão e valores dos portugueses e dos cidadãos estrangeiros residentes em França" Rui Ribeiro Barata, Conselheiro das Comunidades Portuguesas em França

Contudo, ressalva o conselheiro, os anseios variam consoante a região e as localidades de residência dos membros da comunidade e embora as preocupações possam ser, na generalidade, comuns às dos restantes residentes em França, muitos portugueses e lusodescendentes não esquecem a sua origem e aquilo que pode significar a vitória de Marine Le Pen, com uma forte agenda anti-imigração e ultranacionalista.

"Noto que existe no seio da comunidade portuguesa o receio de ver [na presidência] um partido xenófobo, antieuropeu e veiculador de ideais, princípios e fundamentos antagónicos à visão e valores dos portugueses e dos cidadãos estrangeiros residentes em França", frisa Rui Ribeiro Barata.

O conselheiro diz ainda que "um partido com os ideais do Rassemblement National de Marine Le Pen, tudo fará para dividir a sociedade francesa e isso deve-nos preocupar a todos".

"Não nos devemos esquecer que França foi, é e será o país da liberdade, igualdade e fraternidade, independentemente de quem tenha a responsabilidade de governar a República francesa", sublinha.

Situação internacional pesa na eleição de 2022

Questionado pelo Contacto se houve uma mudança significativa entre 2017 e 2022 no posicionamento político da comunidade, Rui Ribeiro Barata diz que a opinião dos portugueses não terá "mudado substancialmente em relação aos dois candidatos presidenciais" que se apresentam a votos nesta segunda volta, repetindo o embate de há cinco anos.

"A sensação que há é que hoje o contexto internacional é muito diferente e que este teve um peso e uma relevância importante nesta campanha eleitoral. Situação que não se viveu em 2017", afirma.

O conselheiro salienta o facto de o partido de Marine Le Pen ter começado a ter, ao longo dos últimos anos, "uma aceitação dentro da sociedade francesa" que considera preocupante e que deve "alertar para questões bem mais profundas, essencialmente no que diz respeito à forma como devemos fazer e olhar para a politica".

Secretário de Estado espera que resultado "não prejudique os portugueses"

Esta sexta-feira, o secretário de Estado da Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, disse que deseja que o resultado das eleições presidenciais em França "não prejudique os portugueses" que vivem no país.

Questionado se a comunidade portuguesa deverá ter medo de uma eventual vitória de Marine Le Pen face ao atual presidente, Emmanuel Macron, Paulo Cafôfo, respondeu, sem se alongar, que é preciso "aguardar os resultados"

O secretário de Estado está em França até à semana que vem, tendo escolhido o país como primeira deslocação ao estrangeiro, desde que foi nomeado para o cargo.

Esta manhã no Consulado-geral de Paris, e amanhã marcará presença nas diferentes associações na região parisiense. Na segunda-feira, inaugura o Festival “Hors Saison”, organizado pelo Consulado-geral de Portugal em Bordéus, para celebrar o 25 de abril. Paulo Cafôfo segue depois para Lyon.

